I droni ucraini hanno danneggiato il punto di ormeggio al terminal petrolifero di Novorossijsk del Consorzio del gasdotto del Caspio e per poter esportare il greggio il Kazakistan deve cambiare rotta. Nel giacimento sono presenti quasi tutte le principali compagnie mondiali.

La guerra per la conquista russa dell’Ucraina e il contrasto alla Russia passa anche dagli interessi di colossi oil&gas e governi coinvolti in alcune zone, come ad esempio il Kazakistan, che ospita uno dei maggiori giacimenti al mondo, Kashagan, il quale esporta ovunque via mare e arricchisce molte compagnie petrolifere. Lo dimostra l’annuncio che parte del petrolio proveniente dal gigantesco giacimento di Kashagan verrà deviato verso la Cina. La decisione potrebbe realmente cambiare la geopolitica del greggio e che nasce da un attacco con droni ucraini, avvenuto il mese scorso al terminal petrolifero del Consorzio del Gasdotto del Caspio (Cpc) sul Mar Nero, situato nel porto russo di Novorossijsk, controllato dal Kazakistan e quote del Cremlino e statunitensi.

Stando al ministero dell’energia, e riportato da Reuters in settimana, il Kazakistan prevede di fornire per la prima volta dal giacimento Kashagan 50mila tonnellate di greggio alla Cina nel mese di dicembre, in seguito ai danni subiti dal terminal Cpc nell'attacco, le cui conseguenze hanno minato gli interessi dei numerosi operatori presenti per la riduzione dell’export.



La condanna di tutti

Il consorzio rappresenta l'1% della fornitura globale di greggio ed è stato costretto a ridurre le esportazioni perché una parte fondamentale della sua infrastruttura di carico - un punto di ormeggio singolo - è stata danneggiata nell'attacco.

L'Ucraina ha intensificato gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe da agosto, nel tentativo di ostacolare i finanziamenti all'esercito russo.

La maggior parte del petrolio estratto da Kashagan viene solitamente esportata tramite il Cpc verso il terminal danneggiato di Novorossijsk per poi essere spedita altrove. Secondo fonti del settore, il greggio verrà esportato dal giacimento di Kashagan verso la Cina, il maggiore importatore mondiale, tramite l'oleodotto Atasu-Alashankou. Il petrolio è prodotto a Kashagan dal consorzio Ncoc, che comprende la cinese Cnpc e la giapponese Inpex.

Il maggiore produttore di petrolio russo, Rosneft - attualmente soggetto a sanzioni statunitensi - esporta attraverso questa rotta circa 10 milioni di tonnellate di petrolio all'anno, pari a 200mila barili al giorno.

Il giacimento offshore di Kashagan, una delle scoperte più importanti degli ultimi decenni, è sviluppato da Eni, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, KazMunayGaz, Inpex e CNPC.