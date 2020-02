L'utile è calato nel trimestre a 871 milioni (-88%) e nell'anno a 15,2 miliardi di dollari (-36%). Pesano il calo del prezzo e la produzione stagnante

Utili in forte ribasso per il gruppo petrolifero anglo-olandese Royal Dutch Shell nel quarto trimestre e più in generale nel 2019. La compagnia ha annunciato profitti netti per 965 milioni di dollari (-83%), e un risultato annuo di 15,84 miliardi, con una riduzione del 325 rispetto 23,3 miliardi di dollari realizzati nel 2018. L'utile, al netto di voci straordinarie e di variazioni di stock (Ccs) attribuibile ai soci, è calato nel trimestre a 871 milioni (-88%) e nell'anno a 15,2 miliardi di dollari (-36%).



Il calo dei prezzi del greggio e del gas sono indicati dal gruppo petrolchimico come la principale causa dei minori profitti nel corso dell'anno. Royal Dutch Shell ha segnalato anche una produzione stagnante, a 3,7 milioni di barili giornalieri equivalenti, e una riduzione dei margini dall'attività di raffinazione.



Dal 2018 Shell aveva deciso di pagare i suoi dividendi solo in cash, per provare ad attrarre di nuovo investitori dopo tre anni di prezzi del petrolio al ribasso. Shell aveva infatti cancellato il programma che offriva agli azionisti la possibilità di ricevere dividendi in azioni scontate, conosciute come scrip. Una scelta popolare tra gli investitori rialzisti, ma che preoccupava altri azionisti che dicevano di veder diluito così il valore delle loro azioni.