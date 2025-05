Unc ha stilato una classifica con le regioni peggiori in termini di divario tra variazione del prezzo del gasolio e quello della benzina. Codacons: rincari per 364 milioni l’anno per il diesel. Le proteste di Faib contro i controlli della finanza: “Controllino sui 13 miliardi sottratti dalle mafie”.

Il decreto interministeriale sul riordino delle accise è dunque arrivato in Gazzetta Ufficiale e comporterà un aggravio complessivo per i possessori di auto a gasolio pari a 364 milioni di euro all’anno. Il calcolo è stato fatto dal Codacons “con la spesa per il pieno che sale di 0,915 euro a vettura”.

“Su un parco auto circolante pari a 40,5 milioni di vetture in Italia, il 42% è la quota di quelle alimentate a benzina, 40,9% quelle a gasolio. Questo significa che circolano nel nostro Paese circa 17 milioni di auto a benzina, e oltre 16,6 milioni di auto diesel. L’aumento delle accise per 1,5 centesimi comporterà una maggiore spesa per un pieno di diesel, considerata anche l’Iva, di 0,915 euro, +21,96 euro all’anno nell’ipotesi di due pieni al mese, con un aggravio complessivo da +364,5 milioni di euro annui sulla totalità delle famiglie che possiedono autovetture diesel. Tuttavia una identica riduzione da 1,5 centesimi sulla benzina determinerà un risparmio da 374,5 milioni di euro annui per la platea di automobilisti con vetture alimentate a verde”, ha spiegato l’associazione.



La classifica di Unc

Il gasolio che sarebbe dovuto costare 1,50 centesimi in più al litro, 1,83 conteggiando anche l'Iva al 22% e la benzina che sarebbe dovuto scendere in modo corrispondente. Ma non è andata così, tanto che Unc ha stilato una classifica con le regioni peggiori in termini di divario tra variazione del prezzo del gasolio e quello della benzina. Al primo posto la Calabria con 1,4 cent al litro, pari a 70 cent a rifornimento, ex aequo con la rete autostradale.

Medaglia d'argento per la Sardegna, con 1,2 cent al litro (60 cent a pieno). Sul gradino più basso del podio l'Emila Romagna ex aequo con la Lombardia, con 1,1 cent al litro (55 cent a pieno). Per la sola benzina sul primo gradino del podio delle regioni che si sono maggiormente approfittate del riallineamento delle accise, con appena 0,1 cent di riduzione al litro, Campania, Molise e Sicilia, ex aequo con la rete autostradale.

Per il gasolio, i rialzi peggiori per la Calabria (1,7 cent al litro), seguita da Lombardia e Liguria, entrambe con 1,6 cent, mentre medaglia di bronzo, con 1,5 cent, per la rete autostradale, Emilia Romagna, Puglia e Sardegna.

"E' bene precisare che se per il singolo consumatore, a parità di consumi, avrebbe dovuto essere una partita di giro, non lo è per le casse dell'erario. Variando allo stesso modo le accise di gasolio e benzina, lo Stato incasserà con tutta probabilità di più. Infatti, considerando gli ultimi dati pubblicati dall'Aci relativi al 2024, in Italia si sono vendute 8.603,8 migliaia di tonnellate di benzina e 23.520,6 per il gasolio, sono ossia oltre 2,7 volte in più.



Le proteste di Faib

Ma una volta entrata in vigore è già polemica: perché è stato subito annunciato un controllo diffuso sul territorio della Guardia di Finanza sul rispetto della norma. "In una settimana – segnala Unc - il prezzo della benzina in modalità self service sale a 1,699 euro al litro da 1,690, mentre il gasolio passa da 1,579 a 1,591 euro al litro”.

Non ci sta Faib Confesercenti: “Inviare la GdF sugli impianti per indagare e punire chi specula - ammesso che ci sia e detto che comunque è stato aiutato in questo dall’operazione dissennata condotta abbia origine - è come mandare la polizia da una parte, quando si è visto i ladri andare dall’altra! Ma a chi importa, se questo riesce a distogliere l’attenzione dalle responsabilità? Eppure, ci sarebbe molto da fare per riuscire ad abbassare i prezzi dei carburanti. Il ministro delle finanze potrebbe servirsi della GdF per recuperare quei circa 13 miliardi di euro che, secondo le indagini parlamentari, tra accise ed iva evasi, vengono sottratti ogni anno allo Stato dalle mafie penetrate nel settore ormai in pianta stabile. Il ministro dei trasporti potrebbe finalmente servirsi delle sue prerogative di controllo sulle concessioni autostradali, per evitare che i prezzi dei carburanti in autostrada - oltreché del caffè e dei panini - continuino ad essere i più alti in assoluto e del tutto fuori controllo”.



La richiesta di Assoutenti

Assoutenti ha chiesto invece al Governo di “operare per una riduzione della tassazione complessiva che pesa su benzina e gasolio, e che porta i listini alla pompa praticati in Italia ad essere tra i più cari in Europa. Oggi le tasse (Iva e accise) pesano per il 61,1% sulla benzina e per il 57,2% sul gasolio – ha spiegato Assoutenti. – Solo nel 2023, ultimo dato ufficiale disponibile, della spesa totale di 70,9 miliardi euro per i carburanti, ben 38,1 miliardi sono finiti nelle casse dello Stato a titolo di Iva e accise. Una tassazione che porta i listini alla pompa di benzina e gasolio in Italia ad essere tra i più alti in Europa: il nostro Paese si piazza infatti al 6° posto nella classifica Ue dei Paesi con il gasolio più costoso, e al 7° posto per il prezzo della benzina. Se però si considerano i listini al netto delle tasse, l’Italia scende al 17° posto in Europa per il prezzo della benzina, e addirittura crolla al 22° posto per il diesel”.