Tutto merito del Fondo energetico per le famiglie dell’Alta Val d’Agri e Calvello, in accordo con Eni e Shell, destinato a sostenere i nuclei familiari per le spese sostenute nel 2025 per i consumi domestici. Risparmi per circa 500 euro a famiglia.

Il petrolio con le sue storture geopolitiche sta facendo impennare le bollette in tutto il mondo ma al tempo stesso consentirà invece in Basilicata ai residenti che ospitano i giacimenti di pagare un po’ meno, circa 500 euro a famiglia per l’energia. Tutto merito dell’iniziativa che rientra nel “Fondo energetico per le famiglie dell’Alta Val d’Agri e Calvello”, destinato a sostenere i nuclei familiari residenti nei comuni dell’area per le spese sostenute nel 2025 per i consumi domestici, tra cui energia elettrica, gas metano, gpl, legna da ardere e pellet.



Quanto spetta

Come ha fatto sapere il presidente della conferenza dei sindaci Amedeo Cicala, “il contributo prevede una quota fissa di 320 euro per nucleo familiare, a cui si aggiunge una quota variabile di 75 euro per ogni componente oltre il secondo, fino al limite massimo previsto dal bando. Per una famiglia media di 4 persone spettano circa 500 euro. I cittadini interessati dovranno registrarsi alla piattaforma, compilare la domanda online e allegare la documentazione richiesta, tra cui documento di identità e fatture relative alle spese energetiche sostenute nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2025.



Il rinnovo

Il Comune di Viggiano, in qualità di comune capofila, coordina l’iniziativa insieme ai Comuni di Grumento Nova, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Paterno, Sarconi, Spinoso, Tramutola e Calvello, nell’ambito dell’accordo sottoscritto con Eni e Shell Italia per il sostegno ai cittadini della Val d’Agri. Questa è l’ultima annualità dell’accordo 2021/2025 e i sindaci sono già al lavoro per tentare di definire un accordo per gli anni 2026/2030.



Per saperne di più https://agr.regione.basilicata.it/po....