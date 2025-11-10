L’Angola, uno dei principali produttori di petrolio africano, firma un’intesa storica con Shell per esplorare nuovi giacimenti offshore e rilanciare la produzione. In Egitto il ministro Badawi annuncia il completamento della perforazione di un nuovo giacimento a Zohr con la nave italiana Saipem10000. Exxon fa affari in Egitto e negli Emirati Arabi Uniti.

Angola, accordo con Shell dopo l’addio all’Opec

L’Angola, uno dei maggiori produttori di petrolio dell’Africa, sta per firmare un accordo esclusivo con Shell in base al quale la major anglolandese esplorerà e potenzialmente svilupperà diversi blocchi offshore. Lo ha affermato l’agenzia petrolifera e del gas angolana, Anpg.

In base all’accordo, la Shell esplorerà i Blocchi 19, 34 e 35 e diversi blocchi in acque ultra-profonde, mentre l’Angola cerca di rilanciare il suo settore di esplorazione e produzione, dopo anni di investimenti insufficienti e restrizioni all’offerta nell’ambito degli accordi dell’Opec, da cui il Paese africano è uscito nel gennaio 2024. All’inizio di quest’anno la produzione petrolifera dell’Angola è scesa sotto 1 milione di barili al giorno per la prima volta in due anni e mezzo, e per la prima volta da quando uno dei maggiori produttori di petrolio africani ha lasciato l’Opec. La motivazione dell’Angola a uscire dal gruppo dopo 16 anni è stata una disputa con l’Opec e i membri dell’Opec+ sulle quote di produzione.



Egitto, nuovo pozzo in giacimento Zohr

Il ministro del Petrolio dell’Egitto, Karim Badawi, ha annunciato il completamento della perforazione del pozzo Zohr-9 nel giacimento di Zohr, nel Mar Mediterraneo, con un obiettivo di produzione di circa 1,98 miliardi di gas al giorno. Le operazioni di perforazione sono state eseguite utilizzando la nave italiana di perforazione Saipem 10000, nel rispetto degli standard di sicurezza e del programma stabilito, ha riferito il ministero del Petrolio egiziano in una nota, sottolineando che “questo nuovo successo integra i risultati del pozzo Zohr-6, rafforzando i piani di sviluppo della produzione dal giacimento”. In proposito si legga la notizia che segue qui sotto.



Exxon accordi in Egitto ed Emirati

In Egitto, ExxonMobil ha firmato un memorandum d'intesa per espandere le attività di esplorazione e produzione di gas naturale nel Mediterraneo egiziano, ha detto il ministero del Petrolio egiziano. Secondo il memorandum d'intesa, la ExxonMobil intende investire in una nuova area di concessione situata a ovest del giacimento egiziano di Zohr, secondo quanto detto dal ministero. In proposito, si legge la notizia qui sopra.

Intanto, gli Emirati Arabi e Exxon corrono per espandere il mega-giacimento di Upper Zakum, puntando a 1.5 milioni di barili al giorno prima del 2030 per rafforzare la loro posizione nel cartello.

Il gigantesco giacimento petrolifero Upper Zakum negli Emirati Arabi Uniti potrebbe raggiungere il suo obiettivo per il 2030 di aumentare la capacità produttiva da 1 milione a 1,5 milioni di barili al giorno prima del previsto, ha affermato l’amministratore delegato della joint venture ExxonMobil. ExxonMobil è diventata partner di Upper Zakum, il secondo giacimento petrolifero offshore più grande al mondo, nel 2006. Il giacimento è gestito da Adnoc Offshore.