La decisione coinvolge anche i Paesi esportatori dell’OPEC+. La produzione complessiva aumenterà di 0,4 mb/g su base mensile a partire da agosto 2021

L’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC) e gli altri esportatori che compongono l’OPEC+ hanno deciso di allentare ulteriormente i tagli all’offerta di petrolio a partire da agosto e di estendere un patto generale di gestione dell’offerta fino alla fine del 2022.



Proroga dei tagli al 2022

Nella riunione ministeriale dell'Opec+ che si è tenuta nel week-end i Paesi esportatori di greggio dell’accordo hanno deciso di “prorogare la decisione della 10a Riunione Ministeriale Opec e non (aprile 2020) fino al 31 dicembre 2022”, si legge in una nota ufficiale dell’Opec+, allentando così i tagli all’offerta di petrolio da agosto ed estendendo il patto di gestione fino alla fine del prossimo anno. L’assemblea ha inoltre deliberato di adeguare al rialzo la produzione complessiva di 0,4 mb/g su base mensile a partire da agosto 2021 fino alla graduale eliminazione dell’adeguamento della produzione di 5,8 mb/g e, a dicembre 2021, valutare gli sviluppi del mercato e le prestazioni dei paesi partecipanti.



La corsa dell’economia globale

I Paesi Opec+, hanno “preso atto del continuo rafforzamento dei fondamentali del mercato, con la domanda di petrolio che mostra chiari segnali di miglioramento e le scorte dell’Ocse in calo, poiché la ripresa economica è proseguita nella maggior parte del mondo con l’aiuto dell’accelerazione dei programmi di vaccinazione”. L’incontro ha accolto “con favore la performance positiva dei Paesi partecipanti alla Dichiarazione di cooperazione (DoC). La conformità complessiva agli adeguamenti di produzione è stata del 113% a giugno (Messico compreso), rafforzando il trend di alta conformità da parte dei Paesi partecipanti”.