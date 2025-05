In aprile la domanda italiana di prodotti petroliferi corre del +3,7%. Consumi record dal 2011 per la benzina (con le ibride è la motorizzazione più scelta per le auto nuove) la quale tocca volumi superiori addirittura del 20% rispetto al periodo pre-Covid. Bene anche consumi marittimi e navali. I dati Unem.

Sono aumentati i consumi petroliferi in aprile grazie soprattutto agli spostamenti stradali, marittimi e navali dei numerosi ponti del mese scorso: le vendite al mercato di prodotti petroliferi, ossia al netto dei consumi totali connessi alle attività industriali di raffinazione, sono aumentate del 3,7% (+154mila tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2024 a parità di giornate lavorative. La crescita, spiega l’aggiornamento Unem, è stata spinta dunque dai consumi per la mobilità che pesano per oltre l’80% sul totale delle vendite, nonché dalla diversa calendarizzazione della Pasqua (caduta nel 2024 a marzo) e da eventi eccezionali che hanno favorito i flussi turistici verso il nostro Paese.



Il volo della benzina

Spicca l’incremento della benzina (+6,5%, +45mila tonnellate) che torna a dinamiche ampiamente positive, analoghe a quelle rilevate in gran parte del 2024. Una conferma del rafforzamento della tendenza di fondo spinta dalla progressiva ibridizzazione del parco auto, prima scelta dei consumatori nell’acquisto di una nuova auto con il diffondersi delle ibride. Rispetto al periodo pre-pandemico, la benzina evidenzia un progresso addirittura del 20%, toccando volumi che non si raggiungevano dal 2011.



Aerei, gasolio motori e navi

Anche il cherosene per aerei prosegue nella crescita (+2,7%, +9mila tonnellate), sebbene in misura meno spinta rispetto al recente passato, ma con volumi superiori del 6,3% rispetto al periodo pre-Covid. Leggero progresso anche il gasolio motori (+0,9%, +17mila tonnellate), che evidenzia una flessione del canale extra-rete (-1,4%) a fronte di un dato positivo del canale rete (+2,1%).

Dopo tre mesi di cali a doppia cifra, torna a crescere anche il bunker marina (+0,6%) che vede un progressivo trasferimento dei volumi da olio combustibile a gasolio per effetto, a decorrere dal 1° maggio 2025, del passaggio del Mar Mediterraneo ad area SECA (Sulphur Emission Control Area) che prevede l’obbligo di utilizzare combustibili con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1%.



Gpl e lubrificanti e petrolchimica

Segno positivo anche per il gpl autotrazione (+2,3%) e i lubrificanti (+5,6%), sia motori che industria. Calo a due cifre per i bitumi (-10,7%) dovuto a un rallentamento dei lavori stradali per le diverse festività e per il tempo particolarmente piovoso che hanno caratterizzato il mese di aprile. Se si guarda ai consumi petroliferi totali, che comprendono anche le attività industriali, in aprile il progresso diventa del 2,8% (+129mila tonnellate), dovuto non solo alla crescita dei prodotti per la mobilità, ma anche ad un segno positivo della petrolchimica (+14%) e del gasolio impiegato negli usi civili ed agricoli. I prezzi al consumo della benzina e del gasolio in aprile hanno riflesso la tendenza ribassista dei mercati internazionali, con un calo nel mese di oltre 6 centesimi euro/litro. Rispetto ad un anno fa i prezzi sono inferiori di 17 centesimi euro/litro sia per la benzina che il gasolio. A livello di prezzo industriale (al netto delle tasse) benzina e gasolio si confermano inferiori di 2 centesimi euro/litro rispetto alla media dell’area euro.



Primi quattro mesi

Relativamente al primo quadrimestre 2025, le vendite al mercato sono state pari a 16,1 milioni di tonnellate, con un calo dell’1,4% (-237mila tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2024, dovuto soprattutto per la flessione del gasolio motori (- 2,8%, -210mila tonnellate) che ha contribuito per circa l’88% al totale delle perdite. Positivi i consumi di benzina, che nel periodo sono ammontati a circa 2,7 milioni di tonnellate (+1,5%, +40mila tonnellate), e jet fuel (+4,4%, +59mila tonnellate). Bunker marina in flessione dell’11,7% (-93mila tonnellate), gpl autotrazione del 2%, sostanzialmente stabili i lubrificanti (-0,4%). Quanto ai consumi petroliferi totali, la flessione nel primo quadrimestre è stata del 3,3% rispetto allo stesso periodo 2024, ancora a causa della contrazione della petrolchimica e dei consumi delle raffinerie, anche per le fermate di alcune impianti per manutenzione, che insieme hanno pesato per oltre il 78% del calo complessivo, pari a circa 600mila tonnellate.