Per Unione Petrolifera l’impatto è dello 0,2% su bolletta e può costare 60 milioni annui. Con greggio di altri Paesi crescono però i costi di trasporto

Un eventuale blocco delle esportazioni di petrolio dalla Libia non creerà problemi al nostro Paese in termini di approvvigionamento. Scarso è anche l’impatto sulla bolletta petrolifera (stimato attorno allo 0,2%) e l’aggravio di maggiori oneri per il sistema della raffinazione nazionale, su base annua, nell’ordine di 60 milioni di euro. Lo rivela in uno studio l’Unione petrolifera analizza che ricorda come le importazioni di greggio dalla Libia pesino il 12% sul totale delle importazioni (nei primi 11 mesi 2019 poco meno di 7 milioni di tonnellate) e che tutte le principali raffinerie italiane importano e lavorano greggio libico. Esistono varie possibilità di sostituire i greggi libici - rileva UP - con altri provenienti da diversi paesi: Africa (Algeria, Nigeria, Gabon, Angola), Mare del Nord, Azerbaijan. Tuttavia, sottolinea Up, la sostituzione del greggio libico con altre qualità comporta costi di approvvigionamento leggermente superiori, soprattutto per ciò che riguarda i costi di trasporto.



Se si tiene conto della ripartizione percentuale delle diverse qualità importate, l’aggravio, per il sistema nazionale di raffinazione, si può stimare mediamente in 1,3 dollari/barile, pari a circa 60 milioni di euro all’anno. Il calcolo, precisa Up, prescinde comunque da ogni possibile riallineamento dei differenziali sui mercati (soprattutto spot) dovuti ad un eventuale aumento della domanda dei greggi adatti a sostituire quelli libici, non più disponibili.



Sulla base degli ultimi dati disponibili, dei 7 milioni di tonnellate (circa 52 milioni di barili) che provengono dalla Libia emerge, su base qualitativa (grado API e contenuto di zolfo), la ripartizione dei tipi di petrolio in: 31% Ultra Light e Sweet (Bu Attifel e El Sahara); 49% Light e Sweet (Amna e Es Sider) 20% Medium e Sour (Al Jorf e Bouri).