Vladimir Putin vuole gettare le basi per esportare petrolio e gas verso l’Asia-Pacifico. "Dobbiamo garantire la costruzione di nuovi oleodotti e gasdotti dai giacimenti della Siberia occidentale e orientale" e "accelerare l'attuazione di progetti infrastrutturali - ferrovie, oleodotti, porti - che consentiranno di reindirizzare le forniture di petrolio e gas dall'Ovest verso i promettenti mercati del sud e dell'est già nei prossimi anni", ha detto il presidente russo Vladimir Putin, citato dalla Tass, secondo cui in una prospettiva futura serve anche "preparare insieme alle compagnie petrolifere e del gas il piano di espansione delle infrastrutture di esportazione verso l'Africa e l'America Latina".



Il tramonto dell’Occidente

Il presidente russo Vladimir Putin punta, dunque, al riorientamento dell'export energetico russo dall'Europa verso l'Asia, a causa delle sanzioni per la guerra in Ucraina, e accusa gli europei di "destabilizzare il mercato" con la sua rinuncia degli idrocarburi russi. "Bisogna partire dal principio che il futuro delle forniture verso l'Occidente si ridurrà - ha detto, parlando in occasione di una riunione sull'industria petrolifera e del gas - . Bisogna dunque riorientare le nostre esportazioni verso i mercati del Sud e dell'Est che crescono rapidamente". Secondo Putin, "anche l'aumento della capacità di trasbordo di petrolio nei porti dell'Artico e dell'Estremo Oriente è un compito molto importante". "Dobbiamo diversificare le esportazioni", ha affermato Putin in una riunione sulla situazione dell'industria petrolifera e del gas. "Partiremo dal fatto che nel prossimo futuro le forniture di energia all'Occidente saranno ancora ridotte, quindi è importante consolidare la tendenza degli ultimi anni a riorientare passo dopo passo le nostre esportazioni verso i mercati in rapida crescita del Sud e dell'Est", ha aggiunto, chiedendo al governo di preparare infrastrutture adeguate a questo obiettivo.