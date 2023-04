La misura dovrà ora essere negoziata con le altre istituzioni europee. Proroga fino a fine anno del price cap in Spagna e Portogallo

Nelle situazioni di crisi, gli Stati potranno fissare prezzi del gas con un intervento pubblico. È una delle proposte di modifica al pacchetto per la decarbonizzazione del gas approvate dai ministri Ue dell'energia. La misura dovrà ora essere negoziata con le altre istituzioni europee. I ministri hanno voluto introdurre lo stesso tipo di disposizione nella proposta di revisione dell'assetto del mercato dell'energia elettrica attualmente in discussione.



Miscelazione idrogeno

Il testo adottato dal Consiglio consente inoltre la miscelazione di idrogeno al gas naturale fino al 2% in volume (invece del 5% proposto dalla Commissione) e mantiene la piena separazione della proprietà delle reti tra gestori e utilizzatori come modello principale, ma continua a consentire deroghe a determinate condizioni.



Via libera al price cap iberico

La Commissione europea ha dato il suo "sostegno esplicito" alla Spagna e al Portogallo per prorogare fino a fine dicembre il price cap sul territorio iberico, che permette il disaccoppiamento dei prezzi del gas e dell'elettricità. Lo ha annunciato la vicepremier e ministra dell'Ambiente spagnola, Teresa Ribera, arrivando al Consiglio Energia a Bruxelles. L'accordo per estendere la cosiddetta eccezione iberica "è stato chiuso e abbiamo il consenso della Commissione europea, ora manca solo l'approvazione finale", ha indicato la vicepremier. Il tetto al prezzo del gas nel mercato elettrico all'ingrosso di Spagna e Portogallo era stato fissato a giugno 2022 a 40 euro a megawattora, con la previsione di un aumento graduale di 5 euro al mese per arrivare a 70 euro a megawattora allo scoccare dell'anno dall'entrata in vigore della misura. In questo momento il cap è a quota 55 euro a megawattora.