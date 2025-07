Non piace ai qatarini la nuova direttiva europea che obbliga le grandi aziende a monitorare e gestire l'impatto ambientale e sociale delle catene di fornitura.

Il Qatar ha minacciato di interrompere le forniture di gas liquefatto (gnl) verso l’Unione europea se Bruxelles non modificherà alcune disposizioni ambientali contenute nella nuova direttiva europea sulla due diligence delle imprese in materia di sostenibilità (Csddd). Lo riferisce il quotidiano tedesco Welt am Sonntag, che cita una lettera inviata dal ministro qatarino dell’Energia Saad Sherida al Kaabi a diversi governi europei, tra cui quello belga.

Che cosa dice la direttiva

Il riferimento è alla nuova direttiva europea che obbliga le grandi aziende a monitorare e gestire l'impatto ambientale e sociale delle catene di fornitura. L'esecutivo comunitario ha confermato di aver ricevuto la comunicazione, ricordando che a febbraio è stata già proposta una proroga di un anno per l'entrata in vigore della direttiva, con emendamenti attualmente in fase di recepimento.



La minaccia

Nel documento di quattro pagine, il Qatar avverte che, in assenza di ulteriori modifiche alla direttiva, Doha e QatarEnergy – azienda petrolifera statale del Paese del Golfo – potrebbero “valutare seriamente mercati alternativi al di fuori dell’Ue per il nostro gnl e altri prodotti, in contesti più stabili e favorevoli alle imprese”. La Commissione europea ha confermato al quotidiano tedesco di aver ricevuto la comunicazione.

Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha comunque lasciato intendere che “il rinvio è solo un primo passo, l'abrogazione di alcune direttive è il passo logico successivo», citando la direttiva Csddd.

Il Qatar, terzo esportatore mondiale di gnl dopo Stati Uniti e Australia, ha garantito tra il 12% e il 14% delle importazioni europee di gas liquefatto dall'inizio della guerra in Ucraina.