L’elettrificazione guida la crescita, bene anche fotovoltaico e auto elettriche. In ripresa greggio e gas e vola l’occupazione dell’industria carbonifera spinta dalla domanda di India e Cina. I dati del World Energy Employment 2025 dell’Aie. Manca la manodopera qualificata.

Il boom degli investimenti nel settore dell’energia ha creato un forte aumento dell’occupazione: +2,2% dei posti di lavoro nel settore energetico nel 2024, quasi il doppio del tasso di crescita dell'occupazione nell'economia globale. Gli impiegati nel comparto – leggiamo da Radiocor - hanno raggiunto quota 76 milioni in tutto il mondo lo scorso anno, con un aumento di oltre 5 milioni rispetto al 2019. È quanto emerge dal World Energy Employment 2025 pubblicato dall'Aie (Agenzia internazionale dell'energia). Cresce il segmento elettrico, spinto dalle automobili a batteria e dal fotovoltaico, ma resistono i settori dei combustibili fossili, e anzi il carbone cresce trainato da India e Cina. Però manca manodopera di qualità.



Crescono elettrificazione e rinnovabili

Il settore ha così contribuito per il 2,4% alla creazione netta di posti di lavoro nell'economia globale negli ultimi cinque anni. Di questi, tre quarti della recente crescita occupazionale globale è legata all'elettrificazione, che è ora il più grande datore di lavoro nel settore energetico, superando la fornitura di combustibili. Il solare fotovoltaico è un motore chiave della crescita, così come la produzione di veicoli elettrici, che ha visto un aumento di quasi 800mila posti di lavoro nel 2024.



Tiene l’occupazione fossile

L'occupazione connessa ai combustibili fossili è comunque rimasta resiliente: la ripresa registrata in India, Cina e Indonesia ha spinto quella nell'industria carbonifera dell'8% al di sopra dei livelli del 2019, nonostante il forte calo registrato nelle economie avanzate.

Anche greggio e gas hanno recuperato la maggior parte dei posti di lavoro persi nel 2020, anche se i prezzi bassi e le incertezze economiche hanno provocato tagli di posti di lavoro nel 2025. Sulla base dei primi dati Aie, la crescita dell'occupazione nel settore energetico dovrebbe moderarsi all'1,3% nel 2025, "riflettendo la persistente tensione sui mercati del lavoro e l'acuirsi delle tensioni commerciali e geopolitiche che rendono alcune aziende più caute nell'assunzione di personale", si legge nel rapporto.



Manca la manodopera qualificata

Nonostante la recente forte performance del settore energetico, si registra tuttavia un crescente deficit di manodopera qualificata. Su 700 organizzazioni intervistate tra aziende e sindacati, più della metà ha segnalato gravi difficoltà di assunzione. I ruoli tecnici applicati, come elettricisti, installatori di tubature, operai di linea, operatori di impianti e ingegneri nucleari, sono particolarmente scarsi. Queste professioni da sole hanno aggiunto 2,5 milioni di posti di lavoro dal 2019 e ora rappresentano oltre la metà dell'intera forza lavoro globale nel settore energetico, vale a dire più del doppio della loro quota sull'occupazione totale nell'economia in generale. Per evitare che il divario di competenze si ampli entro il 2030, il numero di nuovi operatori qualificati nel settore energetico globale dovrebbe aumentare del 40%.