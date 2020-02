Il gruppo bresciano guidato da Pietro Bonomini ha sviluppato 35 MW idroelettrici e solari. I big alla finestra

Il mercato italiano delle acquisizioni nelle rinnovabili scalda i motori. È appena partita, secondo quanto risulta a Radiocor, la procedura per la cessione di Energie Valsabbia, gruppo bresciano nato nel 2001, controllato dall'imprenditore Pietro Bonomini e in cui figurano, a vario titolo, Chicco Testa e l'ex numero uno di Telecom Italia, Franco Bernabè.



Energie Valsabbia ha sviluppato nel tempo circa 35 MW di capacità installata tra mini idroelettrico e fotovoltaico e ha chiuso il 2018 con un Ebitda superiore agli 11 milioni, è attiva nella generazione elettrica ma anche nell'efficienza energetica con un’attività in Usa: guardando le ultime transazioni nel settore si può ipotizzare un valore d'impresa vicino a 100 milioni. In ogni caso, l'azienda rappresenta un target appetibile ideale per gruppi come Edison o A2A, che puntano a crescere in questi segmenti, ma anche per fondi d'investimento che hanno l'obiettivo di fare massa critica nelle rinnovabili.



Un profilo interessante, anche perché oggi sul mercato scarseggiano aziende da acquistare nelle rinnovabili con un portafoglio di media taglia. L'azionista di maggioranza della società, come detto, è Pietro Bonomini, che è anche amministratore delegato e ne detiene il 65% attraverso una holding. Chicco Testa è il presidente ma nel capitale, con il 7,3%, è presente la sua ex compagna Daniela Sallusto. Tra gli altri soci spicca con il 4,99% la Fb Group, holding di Franco Bernabè, che nel board del gruppo energetico è rappresentato dal figlio Marco.