Nel nuovo rapporto dell'Iea Energy Technology Perspectives 2023 si parla di 8 milioni di nuovi posti di lavoro, ma gran parte dell'estrazione di minerali critici è concentrata tra Congo, Australia, Cile e Cina

Il mercato globale delle principali tecnologie energetiche pulite prodotte in serie avrà un valore di circa 650 miliardi di dollari all'anno entro il 2030 - più del triplo del livello attuale. Lo rileva un nuovo importante rapporto dell'Iea, Energy Technology Perspectives 2023, la prima guida globale per le industrie tecnologiche pulite del futuro che fornisce un'analisi completa dell'attuale produzione globale di tecnologie per l'energia pulita - come i pannelli solari, le turbine eoliche, le batterie per veicoli elettrici, gli elettrolizzatori per l'idrogeno e le pompe di calore - e delle loro catene di fornitura in tutto il mondo, oltre a tracciare una mappa di come probabilmente si evolveranno con l'avanzare della transizione verso l'energia pulita nei prossimi anni.



Raddoppio dei posti di lavoro

Nel documento si legge che il mondo dell'energia è all'alba di una nuova era industriale - l'era della produzione di tecnologie energetiche pulite - che sta creando nuovi mercati e milioni di posti di lavoro, ma anche nuovi rischi, spingendo i Paesi di tutto il mondo a elaborare strategie industriali per assicurarsi un posto nella nuova economia energetica globale. I posti di lavoro nel settore manifatturiero dell'energia pulita raddoppieranno, passando dagli attuali 6 milioni a quasi 14 milioni entro il 2030, e si prevede un'ulteriore rapida crescita industriale e occupazionale nei decenni successivi, con il progredire delle transizioni.



I rischi delle catene di approvvigionamento in pochi Paesi

Allo stesso tempo, le attuali catene di approvvigionamento delle tecnologie energetiche pulite presentano rischi sotto forma di elevate concentrazioni geografiche di estrazione e lavorazione delle risorse e di produzione di tecnologie. Per tecnologie come i pannelli solari, l'eolico, le batterie per veicoli elettrici, gli elettrolizzatori e le pompe di calore, i tre maggiori Paesi produttori rappresentano almeno il 70% della capacità produttiva di ciascuna tecnologia, con la Cina che domina in tutte. Nel frattempo, gran parte dell'estrazione di minerali critici è concentrata in un piccolo numero di Paesi. Ad esempio, la Repubblica Democratica del Congo produce oltre il 70% del cobalto mondiale e solo tre Paesi - Australia, Cile e Cina - rappresentano oltre il 90% della produzione globale di litio. Il mondo sta già vedendo i rischi delle catene di approvvigionamento ristrette, che negli ultimi anni hanno fatto salire i prezzi delle tecnologie energetiche pulite, rendendo più difficile e costosa la transizione dei Paesi verso l'energia pulita. L'aumento dei prezzi del cobalto, del litio e del nichel ha portato al primo aumento in assoluto dei prezzi delle batterie per veicoli elettrici, che nel 2022 sono balzati di quasi il 10% a livello globale. Anche il costo delle turbine eoliche al di fuori della Cina è aumentato dopo anni di cali, e tendenze simili si osservano nel solare fotovoltaico.



Birol: pilastro centrale dell’economia

"L'Iea ha evidenziato quasi due anni fa che stava emergendo rapidamente una nuova economia energetica globale. Oggi è diventata un pilastro centrale della strategia economica e ogni Paese deve individuare come trarre vantaggio dalle opportunità e affrontare le sfide. Stiamo parlando di nuovi mercati delle tecnologie energetiche pulite, che valgono centinaia di miliardi di dollari e milioni di nuovi posti di lavoro" ha sottolineato il direttore esecutivo dell'Iea Fatih Birol. "La notizia incoraggiante è che la pipeline di progetti globali per la produzione di tecnologie per l'energia pulita è ampia e in crescita. Se tutto ciò che è stato annunciato oggi venisse realizzato, gli investimenti per la produzione di tecnologie energetiche pulite fornirebbero due terzi del fabbisogno per un percorso verso le emissioni nette zero".