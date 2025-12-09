Comune, Regione Toscana ed Eni sigleranno un accordo per trasformare i deposito di carburanti alle porte di Firenze in cui un anno fa, il 9 dicembre dell’anno scorso, un’esplosione uccise cinque persone. Ospiterà un impianto da 20 MW di potenza.

Il deposito di carburanti di Calenzano, al centro della tragedia che causò il 9 dicembre 2024 la morte di 5 persone, il ferimento di altre 30 e danni ingenti, sarà smantellato al suo posto sorgerà un grande impianto fotovoltaico. È quanto hanno annunciato Eni, Regione Toscana e sindaco del Comune in una conferenza stampa a un anno dall'esplosione. Il sito Eni diventa dunque un hub delle rinnovabili, secondo quanto annunciato da Giuseppe Ricci, direttore della trasformazione industriale di Eni, dal presidente Eugenio Giani insieme al sindaco Giuseppe Carovani.



L’accordo

Comune, Regione Toscana ed Eni sigleranno un accordo per definire il futuro dell’area. Al posto del deposito sarà realizzata una grande centrale fotovoltaica da 20 MWp. L'investimento sarà sostenuto interamente da Eni e avrà ricadute economiche positive sulla comunità. Il 5% del valore dell’energia prodotta sarà ceduto al Comune; sarà costruito anche un impianto energetico a disposizione del polo sportivo di Calenzano.



Le parole

“È un momento molto importante ad un anno dalla tragedia in cui hanno perso la vita 5 persone e che ha reso evidente fin da subito la necessità di un cambiamento radicale di quell'area, nata come grande stazione di rifornimento negli anni 60”, ha sottolineato il presidente Giani. “Ringrazio il sindaco Carovani e l’Eni per la disponibilità a ragionare fin da subito sul percorso di trasformazione. Oggi se ne intravedono i risultati progettuali: energia pulita, integrazione in un' area cruciale per il destino metropolitano fiorentino, ricadute positive per la comunità e miglioramento dell'impianto sportivo, che diventerà un punto di riferimento per lo sport, nell'area metropolitana fiorentina. Inseriremo inoltre nel protocollo anche il miglioramento dei trasporti per renderli più funzionali alla nuova area, con il potenziamento della stazione di Pratignone. Un circuito che diventa virtuoso”.