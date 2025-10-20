torna alla home
Senza gas dalla Russia. Ora l’Europa non ha più paura dell’inverno

In questi giorni il sistema europeo ha i serbatoi pieni di gas per l'83% (l’Italia al 93,8%), un quantitativo più che sufficiente ad affrontare eventuali shock. I dati del Winter Supply Outlook che viene pubblicato ogni anno dall'Entsog, la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione del gas.

L’arrivo dell’inverno senzaputin-gazprom.jpg il gas russo non fa più paura, nemmeno in presenza di uno scenario che prevede un’interruzione totale e prolungata. Lo sostiene in maniera convinta il Winter Supply Outlook che viene pubblicato ogni anno dall'Entsog, la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione del gas. Per l’inverno 2025-26 le quantità di gas naturale stoccato è sufficiente a soddisfare la domanda proveniente soprattutto dal riscaldamento di abitazioni e uffici. In questi giorni il sistema europeo ha i serbatoi pieni di gas per l'83% (l’Italia al 93,8%), un quantitativo più che sufficiente ad affrontare eventuali shock e in linea con la media pre-crisi energetica.
 
L’indipendenza acquisita
Entsog ha sostenuto nel suo scenario che in caso di shock si finirebbe l'inverno con ancora il 35% di gas nei serbatoi. Se invece le crisi si sommassero, il sistema europeo è ritenuto in grado di aumentare le importazioni di gas naturale in modo da compensare le perdite, e pure in caso di condizioni meteo estreme secondo le analisi non si configurerebbe la necessità di limitare l'afflusso di gas in rete, verso le utenze.
Il report - si legge nella nota stampa europea - dimostra l'indipendenza del sistema gas europeo dalle forniture dei gasdotti russi e sottolinea i progressi significativi compiuti dall’Ue nell'azzeramento progressivo delle forniture russe di combustibili fossili nel loro complesso, che è l'obiettivo principale del piano REPowerEU.
 
Il commento di Jørgensen
Soddisfatto il commissario europeo per l'energia, Dan Jørgensen: “Le previsioni di approvvigionamento invernale formulate dall'Entsog portano buone notizie con l'inizio della stagione del riscaldamento: l’Ue è ben preparata per il prossimo inverno. Il nostro sistema è inoltre resiliente alle interruzioni dell'approvvigionamento, incluso il taglio totale delle importazioni di gas russo tramite gasdotti. Ciò significa che i tempestivi preparativi invernali, i nostri sforzi per la diversificazione e per rifornire le scorte di gas stanno dando i loro frutti. L’Ue è sulla buona strada per diventare completamente indipendente dalle forniture di gas russo”.

