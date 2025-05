Approvato il bilancio con un utile di 1,23 miliardi di utile. Dividendo a 0,17 per azione. Nominati anche gli amministratori e i comitati di controllo.

Agostino Scornajenchi (nella foto) è il nuovo amministratore delegato e direttore generale di Snam e prende il posto di Stefano Venier. Eletto anche il nuovo presidente che prende il posto di Monica de Virgiliis e sarà Alessandro Zehentner. Lo ha deciso il nuovo consiglio d’amministrazione, nominato dall’assemblea per gli esercizi 2025-2027, che ha anche approvato il bilancio di esercizio di Snam al 31 dicembre 2024, che chiude con un utile di 1,232 milioni di euro. “In un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione - ha detto Sconajenchi - il gruppo è chiamato a rafforzare il ruolo strategico per la sicurezza energetica nazionale ed europea, dialogando costantemente con azionisti e stakeholder, con il supporto delle straordinarie competenze e professionalità di tutto il consiglio di amministrazione. Realizzare questa ambizione significa investire con responsabilità e visione, ottimizzando e rafforzando la nostra presenza in Italia e all’estero, facendo leva sul giusto bilanciamento fra formidabile esperienza tecnica consolidata delle sue persone e innovazione, per garantire una creazione di valore nel lungo periodo e un futuro sostenibile per le prossime generazioni."

L’assemblea ha deliberato di distribuire agli azionisti un dividendo di 0,1743 euro per azione alle azioni che risulteranno in circolazione alla data di stacco della cedola (il 23 giugno 2025), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data, a saldo dell’acconto sul dividendo di 0,1162 euro per azione precedentemente deliberato dal consiglio d’amministrazione del 6 novembre 2024, attribuendo alla riserva “utili relativi a esercizi precedenti” l’utile che residua. Tale deliberazione è stata approvata dal 99,877043% dei voti espressi dal capitale sociale rappresentato in assemblea. Il dividendo riferito all’intero anno è quindi pari a 0,2905 euro per azione. Il saldo del dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 25 giugno, con record date il 24 giugno.



Cda, amministratori e comitati

In occasione della riunione, è stato inoltre rinnovato il consiglio d’amministrazione, il cui mandato avrà durata triennale fino all’approvazione del bilancio 2027. Il nuovo consiglio rispetta pienamente i criteri di indipendenza previsti dalla normativa vigente, con sei membri su nove qualificati come indipendenti, e garantisce la parità di genere secondo le prescrizioni di legge.

Nel consiglio d’amministrazione saranno presenti - oltre a Alessandro Zehentner e Agostino Scornajenchi - anche Laura Cavatorta, Augusta Iannini, Piero Manzoni, Andrea Mascetti e Paola Panzeri, Esedra Chiacchella, Qinjing Shen.

Del collegio sindacale fanno parte invece Mauro Lonardo, presidente; Antonella Bientinesi e Maurizio Dallocchio, sindaci effettivi; Federica Albizzati, Domenico Sapia e Antonella Carù sindaci supplenti.