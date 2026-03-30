Un emendamento della Lega al decreto Bollette. Quattro le centrali a carbone ancora attive e tenute in standby, di cui tre di Enel. Nel 2025 hanno prodotto circa 2 terawattora. Critiche da opposizione e ambientalisti.

La Lega ha piazzato un altro colpo importante: un suo emendamento al decreto energia (o decreto bollette), approvato nel corso dell’esame alla Camera, rimanda dal 2025 al 2038 il phase-out del carbone, ossia la sua eliminazione dal mix energetico nazionale. “In questo periodo di grave crisi energetica internazionale, aggravata dal conflitto russo-ucraino e dalle tensioni in Medio Oriente, è giusto e responsabile riflettere sulla decisione di abbandonare il carbone e rinviarla. La sicurezza energetica del Paese, la competitività delle imprese e la tutela delle bollette delle famiglie italiane devono essere le priorità”, fanno sapere i deputati della Lega.



Pichetto salvacarbone

La decisione non è una novità assoluta, anzi è stata più volte annunciata, ma è stata assunta come la più soluzione semplice da adottare, anche se la più inquinante. Il ministro Gilberto Pichetto ha detto più volte che nel caso di emergenza occorreva “tenere in standby” tutti gli impianti fermi, anziché smantellarli. “Dobbiamo avere ben chiaro che tutte le fonti di energia, almeno nell’immediato, debbono essere utilizzate e utilizzate al meglio. Del resto, mi pare che la stessa Germania abbia fatto una scelta in tal senso non molto tempo fa”, ha detto a Cernobbio il ministro degli Affari europei, Tommaso Foti. In merito alla possibilità che lo Stato rilevi dall’Enel le centrali a carbone di Civitavecchia e Brindisi, “non faccio le previsioni a lunga scadenza. Dico soltanto che alcuni interventi dovevano necessariamente essere presi”.



Le centrali in Italia

In Italia sono quattro le centrali ancora attive (Brindisi Sud-Cerano in Puglia, Civitavecchia Torvaldaliga nel Lazio, Fiumesanto e Portovesme in Sardegna), tutte gestite da Enel eccetto Fiumesanto di Ep, le quali coprono meno dell’1% del fabbisogno elettrico nazionale.

Nel 2025 hanno prodotto circa 2 miliardi di chilowattora su un fabbisogno di 311 miliardi, secondo i dati Terna.

La prima decisione di chiudere il carbone entro il 2025 fu presa nel 2017 con la Strategia energetica nazionale del governo Gentiloni, ma il termine è stato rispettato soltanto per le tre centrali di Fusina (Veneto), La Spezia (Liguria) e Monfalcone (Friuli-Venezia Giulia). In gennaio il ministro dell’Ambiente Pichetto lo ha ufficializzato: alle quattro centrali superstiti è stato imposto lo stop alla produzione commerciale, ma anziché chiuderle si è deciso di mantenerle in standby. Così non soltanto Enel risparmierà i costi dello smantellamento, leggiamo dal Manifesto, ma anzi godrà di un’iniezione di 100 milioni annui messi dallo Stato affinché le centrali restino disponibili come “riserva strategica” in caso di bisogno.



Opposizione e ambientalisti all’attacco

La possibile riapertura delle centrali a carbone è stata fortemente criticata dalle opposizioni, anche se con sfumature diverse. “Si fa un po’ di propaganda perché si dice che torniamo alle centrali a carbone, che peraltro sono ferme da anni e che se dovessero ripartire, lo farebbero tra molto tempo, facendo fare un passo indietro dal punto di vista ambientale. Quindi siamo veramente alle chiacchiere e peraltro, in questo caso, anche alle chiacchiere pericolose”, attacca Andrea Orlando, responsabile politiche industriali del Pd. Per Marco Simiani, sempre del Pd “la proroga dell’uscita dal carbone va nella direzione opposta rispetto a quanto serve oggi: ridurre i costi dell’energia, rafforzare l’indipendenza energetica e accelerare sulla transizione ecologica”. Il M5S parla di “atto irresponsabile e miope che ci riporta indietro di decenni”. Critico anche il Wwf, che in una nota punta il dito contro il governo e commenta: “Chi usa l’emergenza dei prezzi energetici per giustificare l’approvazione di un emendamento che tiene aperte le centrali a carbone sino al 2038 sa benissimo che è solo una scusa: per l’altissima quantità di CO2 emessa con la combustione, il carbone pagherebbe molto la tassa sull’inquinamento, annullando ogni eventuale convenienza sul prezzo del gas”.