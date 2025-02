La Court of Session ha sostenuto che le autorizzazioni a Shell ed Equinor per i giacimenti Jackdaw (metano) e Rosebank (greggio) erano state concesse illegalmente perché non avevano tenuto conto delle emissioni di gas ad effetto serra indiretto. Esultano gli ambientalisti

Un tribunale scozzese ha annullato le autorizzazioni rilasciate dalle autorità britanniche ai gruppi Shell ed Equinor per lo sviluppo dei giacimenti di petrolio e gas nel Mare del Nord. Una decisione definita una "vittoria storica" dalla ong Greenpeace che aveva presentato appello.



La questione delle emissioni indirette

La Court of Session, tribunale scozzese incaricato di esaminare il caso, si è pronunciata in favore di Greenpeace e dell'associazione Uplift, le quali hanno sostenuto che le autorizzazioni erano state concesse illegalmente perché non avevano tenuto conto delle emissioni di gas ad effetto serra indiretto generate dall'impianto. Nella sua decisione, il giudice ha annullato le autorizzazioni e ha scaricato la responsabilità sull'Oil and Gas Authority, incaricata di esaminare le domande per lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi.

Shell, proprietaria del giacimento di gas Jackdaw, ed Equinor, azionista di maggioranza e gestore del giacimento petrolifero di Rosebank, dovranno quindi presentare nuove domande di autorizzazione, con nuove valutazioni ambientali. Nel frattempo, secondo la decisione del tribunale, 'non si potranno estrarre né petrolio né gas'.