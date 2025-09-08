L’idroelettrico copre il 15% dei consumi nazionali e ha una rilevante valenza industriale: attiva una filiera da 19 miliardi di export. Ma le concessioni scadono nel 2029. Proposta tra le soluzioni anche la riassegnazione delle concessioni a valle di un piano di investimenti che sbloccherebbe fino a 16 miliardi di euro di investimenti.

L’idroelettrico è una filiera industriale da 37 miliardi di euro che oltre a essere la prima fonte rinnovabile in Italia (15% dei consumi nazionali) è la terza in Europa per potenza dopo Norvegia e Francia, con oltre 53 TWh prodotti nel 2024. Nonostante tutto questo il suo futuro è oggi a rischio: l’86% delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche è già scaduto o scadrà entro il 2029. È quanto emerge dallo Studio “Energia dall'acqua, forza e sicurezza del paese: Il ruolo strategico dell’idroelettrico per l’Italia”, realizzato da Teha (The European House Ambrosetti) e presentato in anteprima a Cernobbio in occasione del 51esimo Forum.



I numeri

Con oltre 53 TWh prodotti nel 2024, l’idroelettrico costituisce il 46% della generazione da fonti rinnovabili, confermandosi la prima fonte “verde” del Paese. L’idroelettrico contribuisce alla stabilità e flessibilità della rete ed è inoltre la fonte di generazione elettrica a minor intensità di carbonio oltre ad essere meno dipendente da materie prime critiche, quindi più resiliente agli shock esterni. La rilevanza dell’idroelettrico svolge anche un ruolo ambientale essenziale nella regolazione delle risorse idriche, mitigando sia il rischio idraulico in caso di piene sia gli effetti della siccità. Il settore attiva, inoltre, una filiera industriale e tecnologica complessa, da 19 miliardi di export. Infatti, la filiera dell’idroelettrico comprende circa 150 tecnologie, per il 70% delle quali il nostro Paese figura tra i primi tre produttori europei. Si tratta quindi non solo di un asset energetico, ma anche di un volano di competitività industriale e di occupazione qualificata, con tecnologie che spaziano dalle turbine idrauliche alle apparecchiature di rete.



Il rischio di ritardo

Il futuro dell’idroelettrico è tuttavia fortemente legato alle regole sulle concessioni che ancora oggi ne minano il pieno sviluppo ostacolando i nuovi investimenti. La Commissione europea, che aveva avviato una procedura d’infrazione nei confronti del nostro Paese nel 2019, ha successivamente archiviato il procedimento, ritenendo che proseguire nella procedura d'infrazione non rappresentasse una priorità. Occorre dunque intervento tempestivo che vada nella direzione di una maggiore stabilità e chiarezza del quadro normativo-regolatorio, senza il quale il Paese rischia un ritardo di almeno 6 anni degli investimenti, con effetti negativi non solo sulla capacità produttiva e sulla sicurezza energetica, ma anche sulla competitività industriale e sull’occupazione. Per questo – si legge nello studio - è cruciale lavorare sulla gestione delle concessioni, esaminando con cura tutte le opzioni. L’urgenza di agire, data dalla scadenza delle concessioni, ha reso necessaria un’analisi delle singole opzioni di riassegnazione, che può avvenire, secondo la normativa attuale, attraverso tre modalità – procedure competitive, società miste pubblico-private e partenariati pubblico-privati.

Tra le opzioni esistenti secondo l’attuale normativa, il partenariato pubblico privato (project finance) presenta aspetti interessanti in quanto a tempistica del processo e qualità della proposta. Secondo questa procedura, l’iter di selezione su cui viene impostato il processo competitivo parte da un progetto industriale sviluppato da un proponente privato che sgraverebbe i soggetti pubblici dal complesso lavoro di studio e preparazione della documentazione tecnica necessaria, agevolandoli nella selezione delle proposte, con possibile accelerazione dei tempi.



La quarta via

Oltre a queste si potrebbe aggiungere una «quarta via», basata sul rinnovo e rimodulazione delle condizioni di esercizio di fronte a un piano industriale, e una complessiva armonizzazione ed equilibrio dell’attuale assetto dei canoni. La “quarta via” punta sulla riassegnazione delle concessioni a fronte di un piano di investimenti certo e concordato. In questo scenario si potrebbero abilitare investimenti fino a 16 miliardi di euro aggiuntivi rispetto allo scenario attuale. La garanzia della continuità degli investimenti degli operatori porterebbe a benefici tangibili: un aumento della producibilità idroelettrica del 5-10%, un incremento di 2 punti percentuali di rinnovabili nel mix elettrico nazionale; risparmi fino a 1,1 miliardi di euro per la collettività; la generazione di 18,5 miliardi di euro di PIL addizionale; la creazione fino a 20.800 posti di lavoro aggiuntivi salvaguardando inoltre i posti di lavoro attualmente impiegati nel settore.



I commenti

“L’idroelettrico - ha commentato Salvatore Bernabei, head of Enel Green Power and thermal generation di Enel - è una tecnologia a prevalenza di costi fissi, che richiede elevate competenze tecniche, capitali ingenti sia in fase iniziale che di mantenimento, e presenta quindi lunghi tempi di ritorno dell’investimento. A questi costi si sommano poi i canoni, che negli ultimi anni sono aumentati fino a sei volte. La produzione idroelettrica è inoltre caratterizzata da una importante variabilità, con periodi di siccità sempre più frequenti che impattano fortemente sulla produzione. Lo studio mette in risalto che l’attuale incertezza normativa sulle concessioni sta ritardando fino a 6 anni, investimenti necessari per tutto il sistema”.

Bernabei ha poi aggiunto che "l’Italia è l’unico Paese ad aver introdotto a livello europeo un’apertura così ampia del mercato idroelettrico in chiave concorrenziale, in assenza di un framework normativo armonizzato e di una reale reciprocità tra gli Stati membri. Una scelta che rischia di far rimanere l’Italia preda di speculazione di e mettere in discussione la sicurezza energetica nazionale".

"I dati raccolti - afferma l'amministratore delegato di Teha Valerio De Molli - ci forniscono un quadro chiaro e proseguendo con l'attuale velocità di implementazione, non saremo in grado di rispettare gli impegni assunti a livello nazionale ed europeo".

"L'Italia - conclude - ha di fronte una sfida che non possiamo permetterci di sottovalutare, perché da essa dipende non solo la traiettoria della decarbonizzazione, ma la stessa capacità del sistema-paese di mantenere un ruolo competitivo globale".

"La transizione energetica è una sfida complessa - spiega l'amministratore delegato di Edison Nicola Monti - che coinvolge non solo il modo di produrre e consumare energia, ma anche la competitività industriale e la sicurezza del paese". A suo dire occorre "ridurre la dipendenza energetica e tecnologica dall'estero, valorizzare filiere nazionali come i pompaggi idroelettrici, e costruire partnership europee sulle tecnologie emergenti, dal nucleare di nuova generazione alla cattura della CO2", che insieme formano un "volano di crescita economica e industriale, coniugando sostenibilità, sicurezza e sviluppo".

Per Emanuela Trentin, ceo di Siram Veolia e vicepresidente Assistal con delega alle esco e ai servizi di efficienza energetica, che si è espressa a margine del Forum, “il costo dell'energia oggi non è solo una variabile economica: è una questione strategica che condiziona la vita delle famiglie, la tenuta delle imprese e la stessa competitività del nostro Paese. Senza una politica energetica che punti davvero a ridurre consumi e costi rischiamo di compromettere crescita e coesione sociale”.