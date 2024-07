Lo dimostrano le misurazioni effettuate dai ricercatori dell’Università di Göteborg, descritte in uno studio pubblicato su Scientific Reports

Gran parte del metano rilasciato nel Mar Baltico meridionale dal gasdotto Nord Stream, interrotto da un attentato nel 2022, è rimasto nell’acqua. Lo dimostrano le misurazioni effettuate dai ricercatori dell’Università di Göteborg, descritte in uno studio pubblicato su Scientific Reports e ripreso dall’agenzia di notizie Agi.



Che cos’è successo

Alla fine del settembre 2022, il gasdotto Nord Stream sul fondo del Mar Baltico è esploso a est di Bornholm provocando una delle più grandi emissioni innaturali di gas metano. Il metano proveniente dal gasdotto ha creato grandi bolle sulla superficie dell’acqua e le misurazioni hanno mostrato livelli elevati di metano nell’atmosfera. Ma, gran parte del metano non ha mai raggiunto la superficie e si è invece dissolto nell’acqua. “Grazie a circostanze fortunate, siamo riusciti a organizzare una spedizione nell’area della perdita in meno di una settimana”, ha detto Katarina Abrahamsson, docente di chimica marina all’Università di Göteborg. “In base a ciò che abbiamo misurato, stimiamo che siano rimaste in mare tra le 10mila e le 50mila tonnellate di metano in forma disciolta”, ha continuato Abrahamsson. Il metano si è diffuso su vaste aree e si è disciolto nell’acqua, dove una parte è stata assorbita dai batteri.



Distinguere il metano

Non tutti sanno infatti che il gas metano si trova normalmente anche nell’acqua, formandosi durante la decomposizione del materiale organico nei sedimenti del fondo. “Nel nostro studio, siamo stati capaci di distinguere il metano che veniva dalla perdita di Nord Stream da quello naturalmente presente nell’acqua, grazie al fatto che il metano proveniente dal gasdotto ha una composizione isotopica diversa da quella che filtra dai sedimenti del fondo”, ha sottolineato Abrahamsson. “Questo è un punto di forza del nostro studio”, ha aggiunto Abrahamsson. L’acqua del mare normalmente si trova in strati diversi a causa delle differenze di temperatura e salinità. Nonostante che il metano sia fuoriuscito dal gasdotto a grande velocità e in grandi quantità, i ricercatori non hanno potuto osservare alcun rimescolamento importante nelle masse d’acqua. La stratificazione, che normalmente si verifica alla fine di settembre, era stabile. I livelli di metano fuoriuscito variavano quindi notevolmente nell’acqua. I ricercatori ipotizzano che il metano sia stato diluito in un corpo d’acqua più grande più tardi in autunno, quando l’acqua è stata rimescolata a causa del calo della temperatura dell’acqua.



Elevata carica batterica

”La spedizione comprendeva anche ricercatori che hanno prelevato campioni di plancton nell’area interessata, le cui analisi non sono ancora state completate”, ha spiegato Abrahamsson. Tre mesi dopo la prima spedizione, è stata effettuata una visita di ritorno nell’area e sono state condotte nuove misurazioni. I risultati preliminari hanno mostrato un’elevata attività batterica durante questi tre mesi. È però ancora troppo presto per dire quale impatto avrà l’aumento dei livelli di metano sulla vita biologica nel Mar Baltico meridionale - ha concluso Abrahamsson.