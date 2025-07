670 megawatt provenienti dagli impianti idroelettrici di Holtwood e Safe Harbor di Brookfield in Pennsylvania. L'obiettivo del colosso web di raggiungere net zero è però a rischio a causa delle misure fiscali di Trump.

Anche energia idroelettrica per alimentare i data center. È quanto ha deciso di fare Google che ha investito oltre 3 miliardi di dollari in un nuovo accordo con Brookfield Asset Management, che gestisce la piattaforma per l'energia rinnovabile Brookfield Renewable Partners. Per questo motivo utilizzerà 670 megawatt provenienti dagli impianti idroelettrici di Holtwood e Safe Harbor di Brookfield in Pennsylvania per alimentare i data center di Google nella regione del Medio Atlantico (zona che comprende stati come New York, New Jersey, Delaware e Maryland) per 20 anni.

Il colosso controllato da Alphabet e Brookfield - leggiamo su Quartz - ha anche stipulato il più grande accordo idroelettrico aziendale al mondo, in base al quale Brookfield fornirà a Google 3mila megawatt di energia idroelettrica. Il contratto di Holtwood e Safe Harbor è il primo di questo accordo, definito "Accordo Quadro Idroelettrico unico nel suo genere", secondo il comunicato della società di Brookfield. Questo accordo fa parte di un più ampio investimento di Google nei data center della regione. Secondo Semafor, Google prevede di investire 25 miliardi di dollari nei suoi data center in Pennsylvania e negli stati limitrofi nei prossimi due anni.



Il problema Trump

Nel 2020, Google si è impegnata a operare completamente con energia a zero emissioni di carbonio entro il 2030, un obiettivo che potrebbe diventare sempre più difficile da raggiungere a causa del disegno di legge fiscale recentemente approvato dal presidente Donald Trump in materia di energia pulita e della richiesta di elevati livelli di produzione energetica da parte dei data center basati sull'intelligenza artificiale.