50 miliardi di dollari entreranno nelle casse dello Stato, più di cinque volte rispetto a un anno normale

Lo Stato norvegese ha guadagnato molto di più con i suoi investimenti diretti in petrolio e gas nel 2022, dato che la guerra in Ucraina ha fatto salire i prezzi globali dell'energia. Attraverso la società statale Petoro, 528 miliardi di corone norvegesi (47 miliardi di euro) entreranno nelle casse dello Stato, più di cinque volte rispetto a un anno normale, ha dichiarato martedì la società. Si tratta di un aumento di 342 miliardi di corone (30,5 miliardi di euro), mentre le esportazioni di carburante della Russia verso l'Occidente sono diminuite a causa dell'invasione dell'Ucraina e la Norvegia ha aumentato la sua quota di fornitura di gas all'Europa, portandola al 30%.



Il fondo petrolifero

"La sicurezza e la stabilità delle forniture di gas all'Europa sono più importanti che mai e la Norvegia le garantisce in quanto fornitore prevedibile e a lungo termine", ha dichiarato Kristin Kragseth, amministratore delegato di Petoro. Lo Stato detiene ampi interessi in giacimenti di petrolio e gas sulla piattaforma continentale norvegese, oltre a gasdotti e attività onshore. Petoro gestisce tutto questo, mentre le entrate in eccesso confluiscono nel Fondo Pensione Governativo Globale, meglio conosciuto come Fondo Petrolifero.