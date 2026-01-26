La provincia chiede più estrazioni. Secondo il governo dimissionario, il 5% dei ricavi del gas dovrebbe essere condiviso con i territori interessati.

La questione delle royalty non agita solo i nostri comuni siciliani, come abbiamo scritto più volte. Anche la Frisia nell’Olanda settentrionale batte cassa per le estrazioni di gas naturale in zona: la provincia chiede che una parte molto più consistente dei proventi derivanti dall’estrazione venga investita direttamente nella regione. Secondo il governo dimissionario, il 5% dei ricavi del gas dovrebbe essere condiviso con i territori interessati, ma la provincia rivendica il 33% e spera in un intervento del parlamento, leggiamo su da 31mag.nl.

L’assessore provinciale Friso Douwstra ha fatto sapere che, idealmente, nella provincia non dovrebbe più essere estratto gas, ma nel caso l’estrazione dovesse continuare, la Frisia pretende una quota significativa dei profitti.



Rischio subsidenza

Dalla chiusura del grande giacimento Groningen, nella zona della città di Groninga, lo Stato punta con decisione sull’estrazione di gas dai giacimenti più piccoli. In parte si tratta di estrazioni offshore, in parte di attività sulla terraferma, come nel nord dell’Overijssel, Drenthe e nella stessa Frisia.

Come già avvenuto a Groninga, anche l’estrazione di gas dai piccoli giacimenti è controversa: nel giugno dello scorso anno il comune frisone di Tytsjerksteradiel, insieme alla provincia e all’ente idrico locale, ha fatto ricorso al tribunale. La richiesta era fermare l’estrazione nel comune e revocare il permesso rilasciato dal ministro. Secondo le autorità locali, si sarebbe verificata una subsidenza del suolo superiore ai 22 centimetri. “Questo ha causato danni irreversibili con conseguenze per l’abitazione, l’agricoltura e le infrastrutture”, aveva dichiarato allora il comune.

Proprio per rispondere alle critiche che emergono anche in altre aree di estrazione, il ministro Hermans ha ora raggiunto un accordo con il settore petrolifero e del gas per l’estrazione sulla terraferma.

A differenza di quanto accaduto in passato a Groninga, una piccola parte dei ricavi rimarrà nelle zone interessate. “Oltre il 70% dei proventi del gas naturale va al Tesoro, ma con questo accordo sulla condivisione dei ricavi la regione ne beneficerà direttamente”, ha dichiarato il ministro.