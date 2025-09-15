Nel mirino dell’azienda guidata da Marco Brun in questo caso il permesso di ricerca Cascina Graziosa che si trova a Sozzago: ha ottenuto una proroga per fare nuove verifiche.

C’è un tesoro nel sottosuolo del novarese: ne sono convinti in AleAnna Italia, azienda di cui e-gazette vi ha già parlato ripetutamente che si occupa della ricerca di gas naturale con radici negli Stati Uniti e sede in Italia, a Matera e a Roma. Ad essere promettente è il sottosuolo di Sozzago, comune a Sud-est di Novara dove è presente “un accumulo di idrocarburi (lead) che merita di essere analizzato”, come segnala l’amministratore delegato della compagnia, Marco Brun, svelando gli esiti grezzi dell’elaborazione dei dati geofisici ottenuti nell’ambito del permesso di ricerca chiamato Cascina Graziosa.



Il permesso Cascina Graziosa

Recentemente Alenna Italia ha ottenuto dalla Regione Piemonte il via libera ad un prolungamento del permesso di ricerca denominato Cascina Graziosa a cui manca solo il benestare ministeriale. L’area interessata circonda su tre lati il campo di Trecate-Villafortuna (che rimane all’Eni e si estende tra il Piemonte e la Lombardia: comprende anche la zona di Novara e Cerano).

In questa fase non sono ancora previste trivellazioni: al momento vengono rielaborati i dati già raccolti dall’Eni in precedenza, attraverso nuove tecnologie che consentono di valutare meglio l’eventuale presenza di gas, prima di arrivare alla concessione di estrazione.

In passato la zona è già stata al centro di importanti ricerche minerarie con giacimenti di idrocarburi ormai esauriti: a Villafortuna, a Galliate, a Romentino ma soprattutto nella zona di Trecate, dove 30 anni fa avvenne anche l’esplosione del pozzo petrolifero TR 24. Negli anni scorsi è stato avviato anche l’iter per trivellare alla ricerca di petrolio a Carpignano Sesia, bloccata dopo la forte opposizione della comunità locale.



Le ricerche in Romagna e Lombardia

AleAnna da tempo ha deciso di cercare gas in Pianura Padana. In particolare sembra essersi appassionata alla zona della bassa emiliana vicino alla Romagna, dove in un’area non troppo distante dal giacimento già autorizzato di Alfonsine, la società, da poco quotata al Nasdaq, ha richiesto una nuova autorizzazione per un impianto di coltivazione idrocarburi a Ostellato (Ferrara). Non solo: anche in Lombardia. Via libera della Regione per la ricerca di idrocarburi gassosi nella bassa Lomellina. Il progetto “Gallia”, dal nome della frazione di Pieve del Cairo, è stato presentato dalla società Aleanna Italia e riguarda dieci Comuni: Ferrera Erbognone, Galliavola, Lomello, Mezzana Bigli, Ottobiano, Pieve del Cairo, Sannazzaro, Scaldasole, Valeggio e Villa Biscossi. Avviato una decina d’anni fa, il progetto di ricerca ha ricevuto un anno fa la “favorevole volontà d’intesa Stato-Regione”.