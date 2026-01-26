Sulla ricerca di idrocarburi di Apennine Energy il no è bipartisan (anche di FdI locale), ma il governo ha sbloccato le licenze che interessano sette comuni.

Tornano le trivelle in Veneto , dopo lo stop del 2022, e come sempre fanno discutere. Due vecchie concessioni sono state rinnovate nel Montello e una Polesine, stando al Corriere del Veneto. Merito del Governo e del nuovo corso del ministero dell’Ambiente che ha liberato 34 licenze per ricerca ed estrazione in precedenza bloccate. Il problema è però che il no in zona viene espresso sia dalla maggioranza sia dall’opposizione, e potrebbe creare qualche problema a chi investe nei giacimenti.



Tempi lunghi

Alla ricerca di idrocarburi è la Apennine Energy (controllata dalla britannica Sound Oil) che ha ottenuto la concessione in un’area che si estende tra Rovigo e Ferrara, interessando sette comuni in Veneto, (oltre che 4 in Emilia-Romagna): Adria, Gavello, Villanova Marchesana, Papozze, Taglio di Po, Corbola e Ariano nel Polesine. Tra le 34 concessioni riaccese nel 2025, le due che riguardano il Trevisano sono i progetti di Apennine con Casa Tonetto e di Canoel Italia con Sant’Andrea, dove negli anni Ottanta Eni aveva trovato due giacimenti tra Arcade e Nervesa della Battaglia, a pochi chilometri dal Piave. Nel 2016, dopo tre anni di perforazioni esplorative, erano iniziate le estrazioni di 50mila metri cubi di gas metano al giorno.



Il fronte del no

Ma su tutta questa ricerca pesa il fronte del no. “Il Polesine non sarà interessato dalle trivelle, — premette il senatore polesano di FdI Bartolomeo Amidei. — Io sposo le scelte del governo sull’energia ma da noi le estrazioni non si possono fare”.

“Sono vent’anni che ciclicamente si ripropone la questione”, ricorda il sindaco leghista di Porto Tolle Roberto Pizzoli. Sulla stessa linea anche gli esponenti locali dell’opposizione come Nadia Romeo (Pd) che ha già preparato un’interrogazione per capire se davvero ripartirà la ricerca di metano nel sottosuolo veneto.