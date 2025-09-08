Nel suo rapporto, la World Nuclear Association ha pubblicato un rapporto sulla domanda e l'offerta di combustibile nucleare sostenendo che la capacità nucleare totale dovrebbe aumentare a 746 GW entro il 2040, ma le miniere con la maggiore produzione dovrebbero esaurirsi nel corso degli anni '30.

Tutti gli scenari sul nucleare convergono nella previsione di una forte crescita al 2040 della capacità nucleare nel mondo, anche in virtù dell’entrata a regime degli smr, tuttavia l’aumento creerà qualche problema alle forniture di uranio. È in sintesi quanto ha fatto sapere la World Nuclear Association che ha pubblicato un rapporto sulla domanda e l'offerta di combustibile nucleare ogni due anni dalla sua fondazione nel 1975. Il nuovo rapporto, intitolato World Nuclear Fuel Report: Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2025-2040, è stato presentato a Londra durante il World Nuclear Symposium 50 e include scenari che coprono una serie di possibilità per l'energia nucleare fino al 2040.



Lo stato dell’arte

Alla fine di giugno di quest'anno – leggiamo su World Nuclear News - la capacità nucleare operativa mondiale era di 398 GWe da 439 unità, con 69 unità per un totale di 71 GW in costruzione. Si prevede un aumento in tutti e tre gli scenari del rapporto: nello scenario di riferimento, che si basa in gran parte sugli obiettivi ufficiali dei governi e delle utility, la capacità nucleare totale dovrebbe aumentare a 449 GW entro il 2030 e a 746 GW entro il 2040 (compresi 49 GW di capacità provenienti da piccoli reattori modulari, SMR). Il dato relativo al 2040 è superiore di circa 60 GW rispetto alla proiezione simile contenuta nell'edizione 2023 del rapporto.

Si prevede una crescita significativa in Cina e India, che insieme rappresentano oltre la metà dei nuovi reattori previsti. Anche l'estensione della durata di vita operativa dei reattori in tutto il mondo contribuisce alla crescita della capacità. Un altro motivo principale dell'aumento delle proiezioni è l'aumento della capacità degli smr.



Manca l’uranio?

La maggior parte della domanda di uranio per i reattori è attualmente soddisfatta dalla cosiddetta fornitura primaria, ovvero l'uranio appena estratto e lavorato, che continua a soddisfare la maggior parte della domanda dei reattori nucleari in tutto il mondo, osserva il rapporto. Le miniere con la maggiore produzione dovrebbero esaurirsi nel corso degli anni '30, il che significa che è necessario prendere decisioni di investimento già ora, afferma il rapporto. Sebbene il mondo disponga di abbondanti risorse di uranio, estrarlo dal sottosuolo in tempo per soddisfare la crescente domanda non è così semplice, come ha dichiarato al World Nuclear Symposium Malcolm Critchley, presidente e amministratore delegato di ConverDyn, che ha co-presieduto il gruppo di lavoro responsabile della stesura del rapporto.

“Nonostante l'urgente necessità di mettere in funzione nuove capacità, stiamo constatando che i tempi di sviluppo di nuove miniere stanno effettivamente allungandosi, anziché accorciarsi. Pertanto, in questo rapporto abbiamo modificato la tempistica di sviluppo prevista da 8-15 anni a 10-20 anni”, ha affermato.

“Ma è evidente che abbiamo bisogno di nuove forniture solo per rimanere più o meno dove siamo, figuriamoci per soddisfare la crescita della domanda”, ha aggiunto Critchley. “E c'è un divario significativo tra quelle che chiamiamo fonti di approvvigionamento identificate e quelle che devono ancora essere annunciate o identificate con un certo grado di certezza”. Esistono risorse recuperabili significative in grado di soddisfare anche lo scenario più ottimistico, ma occorre “un enorme lavoro per portare tali risorse identificate alla produzione effettiva”.



Forniture secondarie in calo

L'offerta primaria di uranio non soddisfa completamente la domanda nel breve termine, con piccole quantità di offerta secondaria che colmano il divario. Le fonti secondarie di approvvigionamento di uranio - provenienti dalle scorte e dal combustibile esaurito riciclato, compreso l'uranio e il plutonio reimmessi nel ciclo del combustibile dopo il ritrattamento - hanno contribuito a colmare il divario tra domanda e offerta, ma poiché le quantità disponibili di tali materiali stanno diminuendo, si prevede che le forniture secondarie avranno un ruolo minore nel colmare il divario tra domanda e offerta rispetto all'edizione 2023. Si prevede che i servizi di conversione dell'uranio saranno molto limitati nel breve-medio termine, aumentando il rischio di interruzioni dell'approvvigionamento, e Critchley ha affermato che sono necessari investimenti significativi nella conversione, “ma è possibile costruire un impianto di conversione molto più rapidamente di un reattore. Una volta che i programmi relativi ai reattori avranno preso slancio, la conversione seguirà rapidamente, quindi c'è ancora tempo per reagire”.