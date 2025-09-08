Talos annuncia la maggiore scoperta petrolifera in acque profonde nel Golfo del Messico degli ultimi 5 anni; nel mare di Weddel in Antartide ci sarebbe il doppio delle riserve dell’Arabia Saudita anche se le estrazioni sono vietate; sotto il Baltico il più grande giacimento polacco ma con qualche problema di fondi per andare avanti. La Siria dopo 14 anni riprende l’export di greggio.

La notizia secondo la quale il petrolio era in via di esaurimento nel tempo sembra essere esagerata, almeno stando alle ultime notizie relative a grandi scoperte di greggio che si stanno susseguendo in giro per il mondo. Le principali della settimana provengono dal Golfo del Messico (sarà anche per questo che Trump vuole cambiargli il nome?) ma anche dall’Antartide grazie alla Russia di Putin. Ma nuove speranze per i fan dell’oro nero arrivano anche da Polonia e dalla sventurata Siria. È vero che sono segnalati problemi di costi, sicurezza, regole e finanziamenti, ma il business sembra ancora molto florido, nonostante tutto, per cambiare strategia.



Il giacimento nel Golfo

Dalla perforazione in acque profonde nel Golfo del Messico Talos Energy, fondata nel 2012 e con sede in Texas, si è rapidamente affermata come una società specializzata in operazioni offshore. La notizia che sta facendo il giro del settore è la scoperta del giacimento di Daenerys, dal nome della Regina dei Draghi del Trono di Spade, un progetto sottomarino nell’area di Walker Ridge nel golfo del Messico, che Trump ha nominato Gulf of America. La perforazione, spinta fino a 33mila piedi di profondità verticale, ha superato ogni aspettativa. Si stima che il giacimento possa produrre 65mila barili di petrolio al giorno e aggiungere oltre 50 milioni di barili di petrolio equivalente (MMboe) alle riserve di Talos, che a fine 2024 si attestavano a 190 MMboe.

Questa scoperta è un punto di svolta. Se le stime più ambiziose, che ipotizzano un potenziale di 200 MMboe, si concretizzassero, Daenerys diventerebbe il più grande ritrovamento nel Golfo dalla scoperta di Whale da parte di Shell nel 2017. Anche se le cifre si fermassero a 100 MMboe, si tratterebbe del primo giacimento a superare questa soglia dal 2020. Un successo che potrebbe aprire la strada a esplorazioni nella stessa area. C’è però un problema su queste operazioni: i costi. Ogni singola perforazione esplorativa subsalt, ad esempio, potevano variare dai 30 ai 60 milioni di dollari nel 2020. Per non parlare poi della questione sicurezza visti anche i numerosi incidenti che si sono susseguiti. Secondo Rystad Energy, il petrolio estratto in acque profonde rappresenterà in tutti i casi il 10% della fornitura globale di greggio entro quest’anno.



L’Antartide di Putin

Buone nuove anche per Putin. La Russia avrebbe scoperto il più grande giacimento petrolifero della storia nel Mare di Weddell, in Antartide. Si stima che contenga 511 miliardi di barili, il doppio delle riserve dell’Arabia Saudita e più di 10 volte la produzione del Mare del Nord per 50 anni. Sarebbe una svolta per l’energia globale.

Come spiega Maurizio Blondet sul blog, la Russia ha istituito cinque stazioni di ricerca in Antartide dal lontano 1957. Come è noto, tuttavia, esiste (rebbe) un trattato internazionale che vieta estrazioni e uso commerciale del petrolio nell’area, ma con il declino delle riserve artiche e offshore e la crescente pressione sui mercati energetici, aree precedentemente inesplorate come l’Antartide stanno attirando maggiore attenzione, non solo per il petrolio, ma anche per il gas naturale, le terre rare e la futura leva strategica.



Il giacimento polacco

Sotto il Baltico sarebbe stato rinvenuto il più grande giacimento di petrolio convenzionale mai scoperto nella storia della Polonia. A darne notizia è Central european petroleum (Cep), società titolare della licenza di esplorazione, che ha individuato la risorsa sotto il Mar Baltico, a circa sei chilometri da Świnoujście, nei pressi dell’isola di Wolin. Secondo le stime preliminari, il giacimento potrebbe contenere fino a 22 milioni di tonnellate di petrolio e 5 miliardi di metri cubi di gas.

Una quantità pari al fabbisogno annuo di petrolio della Polonia, secondo quanto riferisce l’azienda. Cep ha dichiarato che Varsavia avrà la priorità nel beneficiare delle risorse estratte, ma non tutti ci credono.

Piotr Woźniak, ex Ceo della compagnia statale Pgnig, ha criticato duramente l’annuncio: "La priorità non è la Polonia, ma chi ha scoperto il giacimento. La legge europea è chiara: i diritti spettano a chi lo documenta. A loro interessa il denaro, non la nazione", ha detto in un’intervista a Euronews.

Secondo Woźniak, Cep punta ora a raccogliere fondi per continuare le operazioni, anche mostrando i muscoli a potenziali acquirenti. "Devono documentare, perforare e spendere soldi. E per farlo, devono trovare investitori".



La Siria riapre l’export dopo 14 anni

Il ministero dell'Energia di Damasco ha annunciato la ripresa delle esportazioni dal porto di Tartus dopo 14 anni. Il primo carico da 600mila barili di petrolio. La Siria ha avviato le operazioni dal terminal di Tartus a bordo della nave cisterna Nessus Christiana per conto di BeServ Energy.

Secondo il ministero, l’operazione si inserisce "nel quadro delle direttive governative e dei piani della Direzione Generale del Petrolio per rafforzare la presenza della Siria sui mercati petroliferi esteri", resa possibile dalla rimozione delle sanzioni internazionali contro Damasco.

Dopo oltre 14 anni di guerra civile, "questo risultato è importante per rivitalizzare il settore petrolifero e ampliare la cooperazione con le compagnie internazionali", ha aggiunto il ministero che prevede altre esportazioni nei prossimi mesi.