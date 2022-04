La società di Starace ha rinnovato i permessi per ricevere navi gasiere in Sicilia; ma nel 2015 aveva pensato di abbandonare

L'amministratore delegato del gruppo Enel, Francesco Starace, ha annunciato a un convegno "la ripresa di un investimento che era stato messo in naftalina sette anni fa da parte dei governi precedenti per la rigassificazione a Porto Empedocle” .

La lunga attesa

Il terminale di rigassificazione ha tutti i permessi che, per sette anni, sono stati rinnovati anno per anno aspettando che ci fosse finalmente il via libera per questo tipo di investimento: un miliardo circa su Porto Empedocle per attrezzare la Sicilia a ricevere navi gasiere e dare flessibilità di fornitura di gas", ha detto Starace a un convegno di Merita.



Ma sette anni fa Enel non ci credeva più

La decisione di oggi è un deciso cambiamento di rotta rispetto al passato. Nel 2015 il piano strategico dell'Enel sembrava non dare più speranza di realizzazione al rigassificatore. “Si tratta di un impianto che ha ottenuto tutti i permessi, dopo anni di battaglie giudiziarie, ma che Enel non ritiene più opportuno finanziare, come dichiarò l'AD di Enel - che era sempre Starace - perché non appaiono chiari i profili strategici dell’investimento”. Secondo i sindacati, il rigassificatore sarebbe in grado di garantire 8 miliardi di metri cubi di gas liquefatto e ancora di più potrebbe migliorare il livello di sicurezza del sistema nazionale, riducendo contemporaneamente la dipendenza dal nostro sistema energetico.