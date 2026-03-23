Eni e Repsol siglano accordo con compagnia statale Pdvsa su fornitura gas. Avviate in Angola le prime forniture di gas dal giacimento Quiluma. L’investimento nei progetti a gas Gendalo e Gandang in Indonesia. Ecco la relazione finanziaria. Per Plenitude delisting e riassetto della governance con i soci Ares ed Energy Infrastructure.

Eni e Repsol lavoreranno a fianco del Venezuela: è di questi giorni la notizia che Caracas ha firmato un accordo strategico con le due compagnie, presenti da tempo, per rafforzare lo sfruttamento del giacimento di gas Cardón IV, uno dei più grandi giacimenti offshore dell'America Latina, con l'obiettivo iniziale di garantire l'approvvigionamento di gas naturale per il consumo interno. L'accordo coinvolge direttamente la compagnia statale Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Attualmente, il giacimento produce 580 milioni di piedi cubi di gas al giorno. L'intesa mira ad ampliare gli investimenti, aumentare la capacità produttiva e promuovere il piano strategico 2026-2028, consentendo al Venezuela di consolidare la posizione di fornitore affidabile di energia e potenziale esportatore di gas.



I commenti

La presidente ad interim venezuelana, Delcy Rodríguez, ha elogiato la presenza di Repsol ed Eni nel Paese anche nei "momenti più difficili". "Sono molto grata a due aziende europee che sono rimaste in Venezuela, che hanno creduto nel Venezuela e che non hanno voltato le spalle al nostro popolo", ha detto.

"L'accordo annunciato dalla presidente del Venezuela, Delcy Rodríguez, ci consente di proseguire in modo economicamente sostenibile le forniture di gas naturale al Paese sudamericano tramite Pdvsa nel corso del 2026 e di consolidarle e ampliarle nel più lungo termine, contribuendo alla stabilizzazione energetica", ha commentato Eni.

"Siamo soddisfatti - ha affermato la società - per la possibilità, prevista dall'accordo, di individuare soluzioni per l'export del gas naturale e dei liquidi, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni legali e regolatorie, rafforzando così la posizione del Venezuela come potenziale esportatore regionale. Eni valuterà questa importante opportunità anche sulla base dell'esperienza maturata nella realizzazione di grandi progetti di liquefazione offshore del gas sviluppati con successo in diversi Paesi nel mondo".



Eni in Angola

Eni annuncia l’avvio delle prime forniture di gas in Angola dal giacimento Quiluma da parte del New Gas Consortium (Ngc). L’export iniziale di gas da Quiluma è pari a 150mila piedi cubici al giorno, con una produzione destinata a salire fino a 330mila piedi cubici al giorno entro il 2026. Il gas sarà trattato nell’impianto di trattamento di Ngc a Soyo, inaugurato nel novembre 2025, e successivamente fornito all’impianto Angola Lng per l’esportazione e il consumo domestico.

Ngc (Azule Energy, operatore, 37,4%; Cabgoc, 31%; Sonangol E&P, 19,8%; TotalEnergies, 11,8%) era operato da Eni prima della costituzione di Azule Energy, società satellite di Eni. Azule Energy, società partecipata da Bp ed Eni, produce oltre 230mila barili equivalenti di petrolio al giorno.



Eni in Indonesia

Eni investirà in Indonesia nei progetti a gas Gendalo e Gandang (South Hub) e per i giacimenti Geng North e Gehem (North Hub), a soli diciotto mesi dall'approvazione dei piani di sviluppo avvenuta nel 2024 nell'offshore dell'East Kalimantan. Con l'approvazione dei giacimenti di Gendalo, Gandang, Geng North e Gehem, Eni è pronta a fornire fino a 56,5 milioni di metri cubi giorno di gas e 90mila barili al giorno di condensati a plateau. I progetti faranno leva sulle infrastrutture esistenti per accelerare il time-to-market e rafforzare sia l'approvvigionamento interno che le esportazioni di gnl.



I conti Eni

Il consiglio d’amministrazione, riunitosi sotto la presidenza di Giuseppe Zafarana, ha approvato la relazione finanziaria annuale 2025 che chiude con l’utile netto consolidato di competenza degli azionisti Eni di 2,608 miliardi di euro. Il progetto di bilancio di esercizio della capogruppo Eni per il 2025 chiude con l’utile netto di €4.429 milioni. La distribuzione della quarta tranche del dividendo 2025 sarà deliberata dal consiglio d’amministrazione nella riunione del 2 aprile, con data di pagamento al 20 maggio, stacco cedola al 18 maggio e record date al 19 maggio.



Eni deconsolida Plenitude

Eni annuncia di aver avviato insieme agli attuali soci Ares Management Alternative Credit funds ed Energy Infrastructure Partners un riassetto della compagine azionaria di Plenitude per definire una nuova governance, con un controllo congiunto fra Eni e Ares e col conseguente deconsolidamento della società dal perimetro di bilancio di Eni.

L’operazione è basata su un aumento di capitale non proporzionale tra i soci pari a circa 1,5 miliardi di euro, di cui almeno 1 miliardo di euro è previsto sia sottoscritto da Ares.

Ad esito dell’aumento di capitale, Eni deterrà una quota del capitale sociale vicina al 65%, ed è previsto che manterrà su Plenitude presidi di direzione e di coordinamento compatibili con il nuovo accordo di controllo congiunto con Ares.