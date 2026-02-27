Il programma“Gigawatt Focus” è condotto da Marco Gisotti. In onda da sabato 28 febbraio alle ore 13.20. Racconterà le sfide della transizione ecologica, le tecnologie d'avanguardia e le soluzioni sostenibili per il futuro.

Marco Gisotti, giornalista esperto di green economy, torna su La7 ogni sabato alle 13,20, a partire dal 28 febbraio, per condurre il nuovo format "Gigawatt Focus".

Dopo il grande interesse suscitato dalla prima edizione, Gisotti guiderà il pubblico in una versione più asciutta ed efficiente, interamente dedicata alle sfide della transizione ecologica, alle tecnologie d'avanguardia e alle soluzioni sostenibili per il futuro. In ogni puntata, Gisotti porterà in studio oggetti simbolici e tecnologie straordinarie — dai minuscoli pannelli solari per lo spazio ai pesanti cavi sottomarini — per illustrare un viaggio che collega le grandi invenzioni del passato, come i primi mulini a vento, alle innovazioni che definiscono il nostro presente.

Attraverso questa narrazione, verranno approfonditi temi cruciali come l'energia solare per i satelliti, il potenziale dell'eolico offshore nel Mediterraneo e la trasformazione delle grandi dorsali energetiche nazionali. “Gigawatt Focus” analizzerà inoltre come l'intelligenza artificiale stia trasformando i veicoli e come le città moderne possano integrare la gestione di energia, acqua e rifiuti per diventare centri a emissioni zero.



Ad accompagnare Marco Gisotti in questo percorso saranno ospiti in studio personaggi di rilievo ed esperti autorevoli, tra i quali Giulia Monteleone, direttrice del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di ENEA, Roberto Benato, professore di sistemi elettrici per l’energia dell'Università di Padova, Sasa Raicevich, ricercatore dell’ISPRA, Fulvio Mamone Capria, presidente dell'Associazione energie rinnovabili offshore, Marco Santucci, managing director di Geely Italia. “Gigawatt Focus” è un programma di Alessio Odinzov, scritto e condotto da Marco Gisotti, prodotto da Friends Media Broadcasting Solutions.



https://www.la7.it/gigawatt-focus