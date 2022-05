Lo hanno reso noto Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Federmetano. Il governo ha fatto sapere che l'accisa sarà a zero euro per metro cubo ed è prevista una riduzione dell'Iva dal 22% al 5%.

Le Associazioni Assogasmetano, Assopetroli-Assoenergia e Federmetano accolgono con favore le misure approvate dal Consiglio dei ministri e revocano lo sciopero indetto per i giorni del 4, 5 e 6 maggio 2022, preannunciato in conferenza stampa lo scorso 8 aprile e confermato il 28 aprile. Il provvedimento, oltre a prorogare il taglio delle accise sui carburanti fino all'8 luglio 2022, include anche un intervento sul metano auto: l'accisa sarà a zero euro per metro cubo ed è prevista una riduzione dell'Iva dal 22% al 5%.

I numeri di una filiera

Lo sciopero - si legge in una nota - era un’azione dettata dalla necessità e dall’urgenza di salvaguardare un’eccellenza italiana che tanto ha dato e molto può ancora dare al Paese in termini economici, ambientali e occupazionali. La filiera del metano per autotrazione conta, infatti, nel nostro Paese circa 20.000 addetti, oltre 1.500 punti vendita, 1.100.000 famiglie a basso-medio reddito, autotrasportatori e aziende di trasporto pubblico locale che hanno scelto il metano per la loro mobilità - motivate dall’economicità e dai vantaggi ecologici del gas naturale - e ben un 30% di biometano già distribuito in rete per uso autotrazione.



Ridurre il prezzo

Il settore del metano per autotrazione dallo scorso ottobre chiedeva da tempo al governo un intervento volto a garantire, come già avvenuto per gli altri carburanti, una riduzione del prezzo al consumo. L’impennata del costo del gas naturale, che da mesi si è abbattuta sul comparto e che si è acuita dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, ha reso insostenibile la situazione per addetti ai lavori e utenti. In mancanza di risposte concrete da parte delle istituzioni il comparto si ferma. Allo sciopero potevano aderire gli iscritti alle tre associazioni e gli altri esercenti e associazioni che vi vorranno partecipare.