Conferiti 400 MW di asset eolici e di biomassse. In lizza c’erano anche Iren, A2a in consorzio con la ceca Eph e il gruppo inglese ContourGlobal

Sorgenia passa a F2i/Asterion: il Cda di Nuova Sorgenia holding, la società in mano alle banche che controlla il gruppo dell'energia, ha infatti accettato l'offerta formulata insieme dalle due società. In 'gara' vi erano anche Iren, A2a in consorzio con la ceca Eph e il gruppo inglese ContourGlobal.

Il commento della società

"La scelta è stata effettuata in considerazione sia del prezzo riconosciuto ai venditori sia della valenza industriale del progetto presentato da F2i/Asterion, che consentirà fin da subito - spiega in un comunicato Nuova Sorgenia holding - una significativa crescita di Sorgenia nel campo della produzione da fonti rinnovabili. Il contratto preliminare di compravendita verrà sottoscritto non appena possibile e, al più tardi, entro il mese di gennaio 2020 e allo stesso verrà data esecuzione immediatamente dopo l'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti per la tutela della concorrenza e del mercato", conclude la controllante di Sorgenia.



Il commento dell’amministratore delegato Mancini

“Questa è una storia di successo di cui, insieme a Sorgenia, è protagonista il sistema bancario italiano. L’accordo raggiunto premia il coraggio di sostenere un progetto di rilancio il cui esito non era per nulla scontato. Il grande lavoro svolto negli ultimi anni ha permesso al Gruppo di tornare a generare utili importanti (46 milioni nel 2018) e di rimborsare alle banche oltre 650 milioni", cosi in una nota l'ad Gianfilippo Mancini. "Grazie al conferimento di oltre 400 MW di asset eolici e a biomassa, l’ingresso di F2i/Asterion consentirà di fare fin da subito di Sorgenia uno dei principali protagonisti anche nel campo delle rinnovabili, accelerando così il piano di sviluppo già previsto dalla società", ha concluso il manager.