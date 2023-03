Avvocato e in GSE fin dalla nascita della società, ha maturato una significativa esperienza nel settore, prima in Enel e poi in GRTN

Il nuovo Consiglio di Amministrazione del Gestore dei Servizi Energetici ha conferito a Vinicio Mosè Vigilante l'incarico di Amministratore Delegato. Vigilante, avvocato, in GSE fin dalla nascita della società, ha maturato una significativa esperienza nel settore energetico, prima in Enel e poi in GRTN.

È stato direttore della Direzione Affari Legali e Societari e direttore della Divisione Corporate Affairs e, negli ultimi quattro anni, ha ricoperto il ruolo di Direttore del Dipartimento Affari Legali, Regolatori e Istituzionali del GSE. Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2023.