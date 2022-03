Ci sarà un tavolo tecnico per la produzione biologica e la nascita del marchio biologico italiano, ma anche un piano d'azione nazionale triennale. Il biodinamico non sarà equiparato

Il Senato ha approvato in via definitiva e sostanzialmente all'unanimità la proposta di legge con le “disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico”. I voti a favore sono stati 195, 4 gli astenuti, nessun voto contrario.



Alcuni punti della proposta

La proposta di legge prevede, tra l'altro, l'istituzione di un tavolo tecnico per la produzione biologica e la nascita del marchio biologico italiano; inoltre saranno predisposti un piano d'azione nazionale per la produzione biologica con cadenza triennale e un piano nazionale per le sementi biologiche. Viene anche istituito il fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Altre norme riguardano la formazione professionale degli operatori del settore e i distretti biologici.



Lo stop al biodinamico ancora presente

Il provvedimento, che introduce nell'ordinamento la tutela del metodo biologico, è tornato al Senato per una veloce quarta lettura, dopo la modifica introdotta a Montecitorio che elimina dall’articolo 1 del testo l'equiparazione del metodo “biodinamico” a quello biologico. Sul tema, al centro del dibattito odierno in Aula, è stato presentato a prima firma della senatrice a vita Elena Cattaneo un ordine del giorno trasversale accolto dal Governo, che impegna l'Esecutivo a sostenere interventi legislativi per eliminare i riferimenti ancora presenti alla agricoltura biodinamica negli articoli 5 e 8 del provvedimento. L’ordine del giorno, accolto dal Governo con una piccola riformulazione, impegna l’Esecutivo “ad esercitare tempestivamente la delega legislativa di cui all’articolo 19 del disegno di legge e sostenere tutte le iniziative legislative volte alla eliminazione dei riferimenti diretti alla pratica dell’agricoltura con “metodo biodinamico” di cui agli articoli 5 e 8 del presente disegno di legge”. La delega all’articolo 19 riguarda la revisione, armonizzazione e razionalizzazione delle norme sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica.