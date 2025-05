Nel ricordo di Papa Francesco e dell’enciclica “Laudato si’”, gli zoologi guideranno pellegrini, turisti e romani alla scoperta della biodiversità della Capitale nei luoghi giubilari. Via alla raccolta fondi popolare per realizzare la mappa (illustrata e interattiva).

In occasione del Giubileo 2025 , nasce la prima mappa illustrata degli uccelli nidificanti in chiese e monumenti dei cammini giubilari. La mappa si chiamerà “Le ali del Giubileo - The wings of the Jubilee” (Pandion Edizioni) e per la sua realizzazione è stata attivata una raccolta fondi popolare (con prevendita a questo link); verranno anche realizzati una serie di eventi di trekking e birdwatching urbano con la presenza di esperti zoologi che guideranno pellegrini, turisti e cittadini alla scoperta della biodiversità di Roma, illustrando il connubio fra chiese, monumenti e specie viventi nei luoghi giubilari.

“Il Giubileo di Papa Francesco è un’occasione unica per coniugare la celebrazione del patrimonio monumentale italiano con la scoperta - e riscoperta - delle specie viventi che abitano Roma e le nostre città tutte, alla luce di una sacralità che irradia da tutto il creato”, spiegano gli organizzatori. “Le ali del Giubileo” è un progetto sostenuto e promosso da Lipu/Birdlife Italia, Monumenti Vivi, Sropu e Fondazione Marevivo che nasce all’interno di una comunità di attivisti, ornitologi e appassionati di natura, che vuole arrivare a milioni di pellegrini e turisti che visiteranno la città eterna, ma pure ai residenti romani, in particolare gli studenti, e al mondo ecclesiastico, generando informazione e consapevolezza, necessaria per la gestione di un patrimonio che tutti siamo chiamati a difendere.

In particolare, per ciascuna delle sette basiliche incluse nel tradizionale pellegrinaggio delle sette chiese verranno realizzate delle schede informative con l’associazione alle specie iconiche nidificanti. Da ciascuna di queste schede saranno inoltre accessibili - tramite qr code - contenuti integrativi su pagine web e video esplicativi.

L’evento principale verrà realizzato a Roma il 7 giugno, Giornata mondiale dei rondoni, specie bandiera della biodiversità urbana, e Giubileo delle Associazioni, oltre che giorno scelto per la chiusura della raccolta fondi. Anche un’occasione, per fedeli e non, di ricordare Papa Francesco, di recente scomparso, alla cui enciclica “Laudato si’” l’iniziativa naturalista si è ispirata.



Foto: ufficio stampa “Le ali del Giubileo”