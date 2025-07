Le piste urbane dedicate a chi pedala crescono da oltre vent’anni ma sono ancora carenti nel mezzogiorno. Bergamo e Padova le migliori. Tutti i dati Istat.

Le piste ciclabili sono in crescita da più di vent’anni in Italia, ma risultano ancora carenti nel Mezzogiorno. È quanto emerge dal nuovo rapporto Istat sull’ambiente nelle città: con questa analisi, l’Istituto di statistica ha indagato i “Dati ambientali nelle città” (il titolo del report) riferiti ai 109 comuni capoluogo di provincia o città metropolitana per l’anno 2023.

In questa edizione, i temi trattati sono il trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile, il verde urbano, la qualità dell’aria, i consumi energetici e le fonti rinnovabili, i rifiuti urbani, l’innovazione e la gestione sostenibile nelle amministrazioni.



Più 6,4% nel 2023

Nell’insieme dei comuni capoluogo – riferisce l’Istat – l’estensione complessiva delle piste ciclabili ha raggiunto nel 2023 i 5.758,9 chilometri (+6,4% rispetto all’anno precedente).

Dal 2000, primo anno della serie storica, la rete è in continua crescita (in media, del 7,5% l’anno). La densità media è di 29,7 chilometri per 100 km quadrati di superficie territoriale (45,4 nei capoluoghi metropolitani) e più di due capoluoghi su tre hanno almeno 10 chilometri di piste ciclabili.

La dotazione, tuttavia, resta fortemente concentrata al Nord (69,9 km/100 km2, contro i 19,2 del Centro e i 7 del Mezzogiorno), con i valori più elevati a Bergamo e Padova (oltre 200 km/100 km2).



Ricariche elettriche

Nei capoluoghi, a fine 2023, erano in esercizio oltre 11.600 punti di ricarica (Pdr) per veicoli elettrici (+34,5% sul 2022), collocati in più di 6.300 stazioni (+32,4%), che ospitano almeno un punto di potenza elevata nel 25% dei casi. Il 31,9% dei Pdr è localizzato al Nordovest, il 16,3% al Nordest, il 30,4% al Centro, il 14% al Sud e il 7,3% nelle Isole.

La dotazione pro capite media è 0,7 Pdr per mille abitanti e la densità media è di 0,6 Pdr per km2.

La potenza di uscita aggregata totale delle stazioni è 251 MW (+47,4%). Il 52,8% dei Pdr è nei capoluoghi metropolitani dove la dotazione pro capite si sovrappone alla media generale (0,7) senza risentire dell’ampiezza demografica che invece influenza la densità: 1,7 Pdr per km quadrato contro 0,3 nelle altre città.



Cambiano gli edifici comunali

Nel 2023, infine, sono stati sottoposti ad efficientamento energetico 1.026 edifici comunali, il 69% di questi al nord. L’intervento più frequente ha riguardato il riscaldamento (oltre 399 edifici). Il solare termico è installato sugli edifici comunali di 93 capoluoghi. La dotazione pro capite è pari a due metri quadri per mille abitanti (+0,6%).



Leggi il rapporto dell’Istat sull’ambiente:

https://www.istat.it/wp-content/uplo...