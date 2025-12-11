Dall’albero alle decorazioni, dai regali ai cibi sulle tavole, dagli spostamenti ai botti, ecco i gesti che possono trasformare le feste in famiglia in momenti che non gravano troppo sulla natura.

Per far sì che il Natale sia una festa anche per il Pianeta, è importante ridurne l’impatto sull’ambiente. L’uso intensivo di energia per le luci, l’aumento di rifiuti e di emissioni legate ai trasporti e alla produzione di beni, insieme al maggiore consumo di cibo, rendono le festività un periodo di forte pressione ambientale. Ma un Natale sostenibile ed etico è possibile.

Lo sostiene il Wwf Italia che, nell’ambito della campagna Our Future, pubblica il “Decalbero”, suggerendo dieci azioni che ognuno di noi può compiere per festeggiare a basso impatto. Ecco qui sotto le dieci regole green.



1. Un albero per tanti Natali

L’albero di Natale può avere un impatto considerevole sull’ambiente se non viene scelto con attenzione. La regola d’oro? Usa quello che già possiedi. Se invece devi acquistarne uno, le opzioni sostenibili sono due: un albero artificiale di seconda mano, che prolunga la vita di un prodotto esistente, oppure un albero vero di specie nostrane come abete rosso, ginepro o alloro, contribuendo così al sostegno della biodiversità del territorio. Gli alberi artificiali, generalmente realizzati in Pvc, hanno un’impronta ambientale elevata. E se l’albero è artificiale, va conferito nell’indifferenziata. Se invece è vero ma non ha superato le festività, portiamolo all’isola ecologica, dove verrà trasformato in compost, evitando sprechi e riducendo l’impatto ambientale. Se il nostro albero naturale è ancora in buone condizioni possiamo riportarlo al vivaio, sistemarlo in terrazzo (nelle zone più fresche) oppure affidarlo alle associazioni che si occupano di ripiantarlo in aree idonee.



2. Decorazioni riciclate e naturali

Una volta fatto l’albero è il momento di decorarlo, insieme al resto della casa. Attenzione, però: spesso le decorazioni natalizie sono un tripudio di plastica che poi finisce in discarica. Per evitare inutili sprechi, possiamo dare nuova vita a ciò che abbiamo in casa: tappi di sughero, ritagli di stoffa, bottoni spaiati o semplicemente dello spago possono trasformarsi in addobbi originali e a costo zero. Un’altra idea è fare una passeggiata nei giardini cittadini o nei boschi: raccogliere da terra rametti, pigne, foglie colorate, ghiande e fiori secchi permette di realizzare decorazioni naturali. Possiamo abbinarli a bucce di arancia o mela essiccate che, oltre ad essere belle, profumano la casa di festa. Con questi materiali possiamo creare non solo addobbi per l’albero, ma anche ghirlande, centrotavola e piccoli segnaposto. Decorazioni naturali che, se conservate bene, possono durare anni.



3. Regali da vivere in natura

Le esperienze valgono più dei regali materiali. Le possibilità sono infinite e possono adattarsi ai gusti di chi riceve: una lezione di birdwatching, un corso di fitoalimurgia, l’ingresso a un parco naturale o un’oasi, un trekking fotografico o persino una giornata di raccolta dei rifiuti insieme alla comunità.



4. Scegli i vestiti in maniera consapevole

I vestiti sono tra i regali di Natale più classici. Il primo passo è leggere le etichette: preferiamo capi realizzati con fibre naturali, limitando i materiali sintetici che, a ogni lavaggio, rilasciano microfibre in plastica invisibili ma dannose per la vita di mari e oceani. Anche le fibre naturali vanno scelte con attenzione. Il cotone, ad esempio, necessita di grandi quantità di acqua per la crescita della pianta e nelle coltivazioni intensive si usano fertilizzanti e pesticidi: scegliamo quindi cotone bio! Natale è anche un’occasione di eventi e cerimonie, ma non sempre serve comprare nuovi capi. Il fashion renting permette di noleggiare un abito elegante, allungando la vita di capi e oggetti, senza rinunciare a eleganza e divertimento.

Il Wwf, anche questo Natale, propone il suo shop natalizio con maglioni, felpe e cappelli realizzati con materiali di qualità e amici dell’ambiente. Il catalogo è disponibile a questo link: https://shop.wwf.it.



5. Regala il futuro a una specie in pericolo

Molti animali sono in pericolo e hanno bisogno di aiuto. Scegliendo di regalare l’adozione simbolica di una specie a rischio, che trovi sul sito wwf.it/adozioni, sosterrai i progetti di conservazione che l’associazione porta avanti in tutto il mondo per proteggerle. Con l’adozione si può ricevere in regalo un peluche della specie scelta e un kit informativo ricco di curiosità e dettagli sul suo mondo.



6. Pacchetti creativi

Evitiamo le classiche confezioni regalo, perché la maggior parte di esse non può essere riciclata: carta velina, carte plastificate o glitterate, buste metallizzate, tutte finiscono nei rifiuti indifferenziati. Usiamo materiali riutilizzabili e creativi: iuta, vecchi giornali, fumetti, sacchetti o ritagli di stoffa che non utilizziamo, e così via.



7. Niente botti: un regalo per gli animali

È importante riflettere sull’inutilità e sui rischi di un’usanza, vietata da molte ordinanze cittadine, a cui si dovrebbe rinunciare senza rimpianti. Si stima che ogni anno in Italia almeno cinquemila animali perdano la vita a causa dei botti di fine anno e circa l’80% di questi sono animali selvatici. I botti possono rivelarsi letali perché gli animali possiedono un sistema uditivo molto più sviluppato del nostro: il rumore degli scoppi ravvicinati genera paura e disorientamento, un mix letale per rapaci notturni, volpi, pipistrelli e altri animali, grandi e piccoli. Anche gli animali domestici, come cani e gatti, subiscono conseguenze: lo stress provocato dal rumore può spaventarli al punto da indurli alla fuga, con rischi per la sicurezza.



8. Viaggia con meno CO2

Scegli il treno o i mezzi pubblici per i viaggi lunghi e considera piedi, biciclette, auto condivise o veicoli elettrici per gli spostamenti brevi. Anche le spedizioni dei regali possono essere più green, prediligendo negozi locali o e-commerce che usano imballaggi ecologici e trasporti a basso impatto come bici cargo o furgoni elettrici.



9. Un Natale “unplugged” per proteggere biodiversità e clima

Per vivere le Feste con consapevolezza, lontano da impegni e distrazioni tecnologiche, puoi scegliere una sera senza elettricità: goditi la compagnia a lume di candele naturali, magari suonando della musica o facendo giochi di società. Durante il periodo natalizio, i consumi di energia aumentano in media del 30%, soprattutto per l’uso delle decorazioni luminose. Anche un piccolo gesto, come spegnere le luci artificiali per una serata, permette di ritrovare un ritmo più semplice, lento e autentico.



10. Gusto e sostenibilità

Per un Natale rispettoso dell’ambiente anche a tavola, possiamo provare un menù biologico, con prodotti locali, di stagione e poca carne. Se proprio vogliamo rimanere fedeli alle tradizioni e cucinare il pesce, scegliamo quello giusto! Puntiamo su specie di stagione e meno conosciute ma altrettanto saporite e a minore impatto ambientale (spesso anche più economiche!). Per orientarci, possiamo consultare la guida Wwf sul pesce sostenibile (wwf.it/pescesostenibile). E per il brindisi, offriamo vino e bollicine bio.