L’impresa, la più lunga traversata in bicicletta in solitaria del Continente, è inserita nel progetto “Bike to 1.5°C” con cui Omar di Felice, attraverso una serie di avventure ed esplorazioni, vuole divulgare i temi della crisi climatica

Il ciclista estremo Omar Di Felice, a un anno di distanza dal primo tentativo, ripartirà per quella che sarà, ancora una volta, l’avventura più estrema e difficile da lui mai realizzata: la traversata dell’Antartide in solitaria in sella alla sua bicicletta. La partenza da Punta Arenas in Cile per Union Glacier, Campo base in Antartide, è prevista intorno al 10 novembre. Da lì, a seconda delle condizioni meteo, Omar raggiungerà con un piccolo volo il punto di partenza sulla costa di Hercules Inlet. Il percorso misurerà oltre 1500 km avendo come primo obiettivo il raggiungimento del Polo Sud, da cui proseguirà lungo il Leverett Glacier, provando infine a rientrare al Polo Sud sempre in sella alla sua bicicletta. Sarà possibile seguire in diretta l’avventura sulla mappa ENDU Live Map.

Il progetto Bike to 1.5°C

La scelta di compiere questa impresa in Antartide, un luogo particolarmente impattato dal riscaldamento globale, è rappresentativa del percorso di sensibilizzazione intrapreso da Omar Di Felice per far toccare con mano gli effetti del cambiamento climatico se non si riuscisse a mantenere l’aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C, con l'ambizione di non superare gli 1.5°C come previsto dall’Accordo di Parigi. Con il progetto Bike to 1.5°C Omar cerca, infatti, di divulgare i temi relativi alla crisi climatica attraverso una serie di avventure ed esplorazioni. Le altre imprese dell’iniziativa di Omar, con il supporto scientifico di Italian Climate Network, sono state: a ottobre 2021 da Milano a Glasgow per la COP26, nei primi mesi del 2022 il Giro del mondo Artico e a febbraio 2023 la traversata invernale della regione himalayana del Ladakh. Sempre per ricordare il fine divulgativo e di sensibilizzazione del progetto, la bicicletta con cui Omar effettuerà l’impresa riporterà la grafica delle stripes climatiche dello scienziato del clima presso l'Università di Reading, Ed Hawkins, nonché membro d’onore del Consiglio Scientifico di Antarctica Unlimited 2023.

Il professor Ed Hawkins, ideatore delle climate stripe, ha dichiarato: "Lo spirito di esplorazione e di ricerca scientifica di Omar di fronte alle avversità è fonte di ispirazione. La sua nuova missione evidenzia l'urgenza della crisi climatica e ci dà la speranza che, attraverso il coraggio e la perseveranza, potremo costruire insieme un futuro sostenibile. Vedere le strisce utilizzate sulle attrezzature di Omar mi ha lusingato molto e spero che ispireranno le conversazioni sul clima in tutto il mondo."