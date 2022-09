La famiglia ha trasferito irrevocabilmente le proprie azioni con diritto di voto, pari al 2% del totale, in una nuova entità denominata Patagonia Purpose Trust; il resto è andato a una nuova no-profit

Il fondatore del marchio di abbigliamento outdoor Patagonia, l'83enne statunitense Yvon Chouinard, ha deciso di donare la propria attività a un'organizzazione ambientalista e a un fondo d'investimento che tutela la natura. Lo fa sapere il quotidiano New York Times sottolineando che Chouinard, d'accordo con la famiglia, ha trasferito il 100% delle loro quote dell'azienda per un valore stimato di circa 3 miliardi di dollari.



Il Trust

La famiglia ha trasferito le azioni con diritto di voto, pari al 2% del totale, in una nuova entità denominata Patagonia Purpose Trust. Il fondo, che sarà supervisionato da membri della famiglia e da loro stretti consiglieri, mira a garantire che Patagonia tenga fede al suo impegno di gestire l'attività in modo socialmente responsabile e ceda i profitti. La famiglia ha inoltre donato il restante 98% delle azioni comuni a una nuova no-profit chiamata Holdfast Collective, che riceverà tutti i profitti della compagnia e li userà per contrastare il climate change. Un'operazione, quest'ultima, che non comporta alcun beneficio fiscale.



Un capitalismo diverso?

"La Terra è il nostro unico azionista", ha scritto Chouinard in una lettera pubblicata sul sito web di Patagonia. "Non ho mai voluto essere un uomo d'affari. Ho iniziato come artigiano, realizzando attrezzature da arrampicata per me e i miei amici prima di passare all'abbigliamento", ricorda. Fondata quasi cinquant'anni fa, Patagonia si è subito impegnata nella protezione della natura, scegliendo scrupolosamente le materie prime o donando l'1% delle sue vendite ogni anno a Ong ambientaliste. "Speriamo che questo influenzi una nuova forma di capitalismo che non si risolva con pochi ricchi e un sacco di poveri: stiamo cedendo la massima quantità di denaro a persone che stanno lavorando attivamente per salvare questo pianeta", ha spiegato Chouinard.

Patagonia continuerà ad operare come società privata a scopo di profitto, con base a Ventura, in California: vende oltre 1 miliardo tra giacche, cappelli e pantaloni da sci ogni anno.