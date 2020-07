I bambini prendono il controllo di Earth Speakr, un'opera d'arte interattiva ideata dall’artista Olafur Eliasson, che amplifica le opinioni dei bambini sul benessere futuro del nostro pianeta

Creare un'opera d'arte collettiva per parlare del futuro del nostro pianeta. È l’invito rivolto ai bambini europei proveniente da Earth Speakr, la piattaforma ideata dall'artista islandese-danese Olafur Eliasson. Il progetto comprende una app, un sito internet e molto altro, e costituisce la componente centrale del programma culturale della presidenza tedesca del Consiglio dell'UE 2020.

L'opera d'arte è finanziata dall'Ufficio Federale degli Affari Esteri e realizzata in collaborazione con il Goethe-Institut. Earth Speakr è gratuito e promuove in Europa la collaborazione e la condivisione di idee tra persone di tutte le età attorno al tema dei cambiamenti climatici e al futuro del nostro pianeta. Nei prossimi sei mesi sarà possibile scaricare la app Earth Speakr e animare il proprio ambiente utilizzando una tecnologia interattiva. Bambini e ragazzi sotto i 18 anni potranno dare voce agli oggetti che li circondano - un albero, una buccia di banana, il cielo o la strada - e prendere parte all’opera parlando a favore dell'ambiente e del pianeta. I loro messaggi creativi saranno condivisi su www.earthspeakr.art e vivranno sulla app tramite Realtà Aumentata (AR).

“Earth Speakr è un'opera d'arte collettiva che invita i bambini a diventare artisti. Ciò che Earth Speakr diventerà dipende dai suoi piccoli utenti: dalla loro creatività e immaginazione. L'opera d'arte si compone dei loro pensieri e visioni, preoccupazioni e speranze. Ciò che creano può essere giocoso e stravagante, serio o poetico. Non c'è qualcosa di giusto o di sbagliato ed è facile per tutti partecipare. Earth Speakr invita i bambini a dare voce ai loro pensieri e a ciò che hanno nel cuore e a lasciare un contributo per modellare il mondo in cui viviamo oggi e in cui vivremo in futuro ”, ha affermato Olafur Eliasson.

Per includere quante più persone possibile, Eliasson e il suo studio hanno sviluppato un'opera d'arte prevalentemente digitale con il supporto di un ampio team di bambini, ricercatori e altri specialisti. Earth Speakr è disponibile nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione europea ed è accessibile in tutto il mondo. Inoltre, il progetto sta collaborando con una rete crescente di musei, biblioteche e istituzioni educative, come il Goethe-Institut, per condividere le opere online o di persona quando e dove sarà possibile in tempi di distanziamento sociale. Earth Speakr amplifica i messaggi dei bambini e invita gli adulti, coloro che prendono le decisioni, i responsabili del cambiamento e i leader globali di oggi ad ascoltarli. Su www.earthspeakr.art gli adulti possono dimostrare che i messaggi vengono ascoltati creando i cosiddetti "Loud Speakrs", dove vengono raccolti i messaggi grazie alla realtà aumentata. I Loud Speakrs possono essere posizionati ovunque su una mappa virtuale - in piazze, parchi, presso edifici istituzionali - per incoraggiare anche altri ad ascoltare. I messaggi di Earth Speakr vengono anche trasmessi in streaming a Bruxelles presso l'edificio Justus Lipsius e l'edificio Europa, presso il Parlamento europeo a Bruxelles e Strasburgo e a Berlino presso il "Lichthof" dell'Ufficio Federale degli Affari Esteri.

“La vita sulla Terra è una coesistenza di persone, animali, piante ed ecosistemi. Dobbiamo riconoscere questa realtà e intraprendere le azioni giuste per alimentarla. Nei dibattiti di oggi sulla politica climatica è fondamentale che le voci delle generazioni future arrivino forti e chiare, poiché sono loro che abiteranno il mondo che stiamo attualmente plasmando. La mia opera Earth Speakr invita i bambini a parlare del cambiamento climatico, con preoccupazione o con speranza. Con l'app Earth Speakr possono esprimersi attraverso qualsiasi oggetto a loro scelta, nell’ambiente in cui si trovano. L'opera d'arte riunisce le loro voci e amplifica ciò che hanno da dire. Noi - adulti, decisori e politici - dobbiamo ascoltare i messaggi creativi dei bambini e prenderli sul serio”, ha affermato Olafur Eliasson. Dal 1° luglio 2020, i messaggi dei bambini appariranno sulla mappa virtuale di Earth Speakr e i Loud Speakrs potranno essere visualizzati tramite Realtà Aumentata in luoghi importanti di tutta l'UE.

Per saperne di più e per partecipare alla creazione dell'opera d'arte, scarica l'app Earth Speakr da Google Play o App Store, visita il sito www.earthspeakr.art. Informazioni per la stampa Guarda Olafur Eliasson mentre cammina attraverso le sue opere d'arte Earth Speakr su: www.youtube.com/