Le aziende coinvolte provengono per lo più dai grandi distretti tessili italiani, come Prato, Biella, Vicenza, Como, e dall'Emilia Romagna per quel che riguarda accessori e packaging

Un archivio con 1.500 pezzi di 100 aziende tessili nel segno della sostenibilità. È il Punto sostenibilità realizzato dalla Fondazione Fashion Research Italy di Bologna, che oggi ha aperto i battenti nella sede di via del Fonditore, nella zona industriale della città. Un archivio innovativo perché sia fisico che digitale di materiali tessili, accessori e soluzioni packaging con caratteristiche di sostenibilità, provenienti da aziende selezionate su tutto il territorio nazionale. Presto all'archivio si affiancheranno anche gli "ecoambassador", come annuncia Alberto Masotti, presidente della Fondazione e già presidente dello storico marchio La Perla.



Accesso libero a tutti

L'accesso all'archivio, che ospita solo materiali e soluzioni già industrializzate e immediatamente disponibili per la produzione in piccola o larga scala, è gratuito, tanto per le aziende che desiderano proporre i propri prodotti, quanto per le manifatture che vorranno accedere alla selezione: attivando il proprio account sarà possibile consultare l'intero catalogo, ottenendo informazioni merceologiche e tecniche di tutte le risorse disponibili. Le aziende coinvolte ad oggi, provenienti per lo più dai grandi distretti tessili italiani, come Prato, Biella, Vicenza, Como, e dall'Emilia Romagna per quel che riguarda accessori e packaging, offrono uno spaccato interessante del settore.



Dalla seta rigenerata al poliestere biodegradabile

Accanto alla ormai tradizionale lana riciclata, nel Punto Sostenibilità trovano spazio prodotti più innovativi come la seta rigenerata - al tatto simile al cachemire - , tessuti e passamanerie realizzati con filati di giacenza attraverso l'impiego di telai tradizionali, composizioni con fibre miste rigenerate e ancora jersey in poliestere biodegradabile, buste e sacchi biodegradabili e compostabili per il packaging di prodotto, bottoni e zip realizzati con alluminio riciclato, nastri e fettucce in poliestere riciclato e molto altro. Ciascuno dei campioni presenti - dai tessili ai bottoni, dalle cerniere alle confezioni - è descritto riportandone sia le specifiche tecniche che le certificazioni correlate.