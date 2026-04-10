Sempre più appassionati pedalano in Italia per scoprire in maniera più verde le città e i paesaggi. Aumentano le donne in sella (47,1%). Le best practice straniere. Tutto nel sesto rapporto di Isnart-Unioncamere con la Legambiente.

Cresce il cicloturismo in Italia e rafforza il suo peso economico. Nel 2025 si stimano circa 49 milioni di presenze cicloturistiche nel nostro Paese, per un valore complessivo di 6,4 miliardi di euro. È il dato principale del sesto rapporto “Viaggiare con la bici”, realizzato da Isnart-Unioncamere con la Legambiente e presentato alla Fiera del cicloturismo di Padova. Una fotografia aggiornata di un comparto in espansione, che si conferma una leva per i territori.

E non è soltanto una questione di sport. Un cicloturista su due affianca alle pedalate la scoperta di città d’arte e prodotti tipici. La bici diventa così un motore di turismo integrato e verde, capace di attivare più filiere locali. Cresce anche la spesa (complice l’inflazione): 69 euro al giorno per l’alloggio e 91 euro per servizi e acquisti, con un’attenzione particolare a ristorazione, benessere e prodotti locali.



L’identikit del cicloturista

Cambia anche il profilo dei viaggiatori. Aumentano le donne, che nel 2025 raggiungono il 47,1% del totale, e raddoppia il peso della Gen Z, salita al 17,3%. Internet guida le scelte: sei cicloturisti su dieci organizzano il viaggio online, mentre uno su due condivide l’esperienza sui social.

“Dall’identikit del cicloturista emerge una crescita della componente femminile di oltre 17 punti sul dato del 2024”, conferma Loretta Credaro (presidente Isnart). Un segnale che, sottolinea l’esperta, può aprire nuove opportunità di autoimprenditorialità, anche al femminile.

Tra le novità del rapporto c’è il focus sul noleggio bici. Il numero di imprese resta stabile, ma i punti di servizio crescono del 47% rispetto al 2019: un modello “multi sede” che indica una domanda in aumento e un’offerta più capillare.



Le reti europee

Sul fronte europeo emergono esperienze innovative, come la rete Women in Cycling per l’inclusione femminile e il progetto ungherese Bike Wanderer, che unisce turismo attivo e sostenibilità. Segnali di un comparto in evoluzione, che chiede ora politiche nazionali dedicate per competere a livello internazionale.

“Il cicloturismo consolida i suoi numeri e si conferma un segmento importante”, tira le somme Sebastiano Venneri di Legambiente, evidenziando come il settore generi già una “buona economia distribuita”.



Leggi il report integrale:

https://www.legambiente.it/wp-conten...