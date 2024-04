Il progetto, inaugurato lo scorso mese, si inserisce nell’ambito della Campagna forestale nazionale Foresta Italia di Rete Clima e del progetto Boschi E.ON. Siamo andati a visitarlo per voi

di Luca Gringeri

Una pioggia battente e un freddo ancora invernale ci accoglie mentre ci dirigiamo verso il pullman che ci porterà a scoprire il “Biodiversity Lab” di Giussano (Monza Brianza). Arrivati a destinazione, il maltempo non ci impedisce di ammirare un autentico polmone verde all’interno della cittadina brianzola.

Il bosco di Giussano è un’area riqualificata e donata ai cittadini da Rete Clima e dal Comune di Giussano nel 2012, realizzata con lo scopo di formare un bosco urbano resiliente che potesse restituire benefici ecologici e ambientali, tra cui miglioramenti idrogeologici, microclimatici, faunistici e paesaggistici del territorio. Il bosco ha anche il ruolo essenziale di migliorare la qualità dell’aria urbana e a seguire catturare e stoccare sotto forma di biomassa la CO₂ presente nell’atmosfera, oltre che di generare numerosi servizi ecosistemici e tutelare la biodiversità.

Indossiamo le cerate, apriamo gli ombrelli e cominciamo il percorso del Biodiversity Lab, il progetto voluto da Rete Clima, Impresa Sociale che dal 2011 accompagna le Aziende in percorsi di sostenibilità e di decarbonizzazione, e da E.ON Italia, player internazionale dell’energia che offre soluzioni di efficientamento per cittadini e imprese. L’obiettivo di questo “laboratorio” dentro il bosco, un querco-carpineto planiziale tipico delle aree forestali padane, è quello di far conoscere alla comunità le soluzioni innovative adottate a Giussano per la tutela della biodiversità arborea, arbustiva ed animale.

“L’attività realizzata insieme a E.ON rappresenta un altro importante tassello all’interno del disegno che stiamo tratteggiando con la Campagna Foresta Italia”, commenta Paolo Viganò, fondatore e presidente Rete Clima. “Difendere la biodiversità è oggi un obiettivo primario per preservare le foreste così che possano crescere sane ed essere nostre alleate nella lotta alla crisi climatica”.

Il contributo di E.ON a questo progetto rientra nella più ampia iniziativa Boschi E.ON che, dal 2011, ha contribuito in maniera tangibile alla riforestazione di aree naturali, parchi nazionali e regionali in titta Italia e ha consentito la piantagione di 118mila alberi e un significativo contributo alla riduzione della CO2 (circa 80mila tonnellate). Nel contesto del biodiversity lab di Giussano, E.ON sottolinea che anche la biodiversità è un aspetto cruciale per il territorio: la sola eliminazione delle proprie emissioni di CO2, infatti, non basterebbe per un’efficace strategia di tutela dell’ambiente, vista la necessità di riequilibrare gli ecosistemi danneggiati da anni di attività dell’uomo. “Siamo pionieri nell’ambito della transizione ecologica e la sostenibilità rappresenta un elemento assolutamente centrale all’interno della strategia di E.ON”, ha sottolineato Luca Conti, ceo di E.ON Italia. “Siamo impegnati a creare un futuro in cui l’energia sia accessibile a tutti e totalmente green. Per questo, proponiamo modelli di energia sostenibile, basati sulle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, e intendiamo affiancare cittadini, imprese e istituzioni nel percorso verso la transizione energetica ed un nuovo concetto di energia sostenibile e decentralizzata”.

Durante questo viaggio all’interno del Bosco di Giussano, veniamo a conoscenza della grande quantità di specie arborifere e incontriamo la piccola Bioforest di 200 alberi. Le Bioforest, o micro-foreste urbane, sono piccoli ecosistemi forestali creati in aree urbane o periurbane che hanno l’obiettivo di migliorare l’ambiente cittadino e offrire vantaggi sia ecologici che sociali, promuovendo il benessere psicologico grazie al contatto con la natura.

Infine, ormai incuranti del maltempo e pioggia, decidiamo di contribuire anche noi giornalisti piantando alcuni arbusti nella terra bagnata.