Per il premio Foglia verde europea della Commissione che premia gli sforzi compiuti dalle città per migliorare il loro ambiente di vita c’è anche la spagnola Viladecas

Due città sono state preselezionate dalla Commissione UE come finaliste per il premio Foglia verde europea, che riconosce gli sforzi sostenibili delle piccole città (da 20 000 a 99 999 abitanti): Treviso (Italia) e Viladecans (Spagna). La Commissione ha anche annunciato i finalisti per i premi Capitale verde europea.



Come avviene la selezione

Questi premi rappresentano un riconoscimento per i notevoli sforzi compiuti dalle città per migliorare il loro ambiente di vita a favore dei cittadini e stimolare ulteriori attività trasformative verso una transizione verde. I tre finalisti del premio Capitale verde europea 2025 sono le città di Graz (Austria), Guimarães (Portogallo) e Vilnius (Lituania). Il premio Capitale verde riconosce e premia gli sforzi compiuti a livello locale per migliorare l'ambiente e, di conseguenza, l'economia e la qualità della vita nelle città con più di 100 000 abitanti. Il premio viene assegnato ogni anno a una città all’avanguardia sulla strada verso una vita urbana rispettosa dell'ambiente. I finalisti sono stati scelti sulla base di 7 indicatori ambientali per i premi Capitale verde e Foglia verde. In ottobre la giuria esaminerà la visione e la governance ambientali generali delle città finaliste, nonché la strategia di comunicazione in caso di vincita. Le città e i comuni vincitori saranno annunciati il 5 ottobre 2023 in occasione della cerimonia di premiazione della capitale verde di quest'anno, Tallinn.



Le parole del commissario

Virginijus Sinkevičius, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli oceani e la pesca, ha dichiarato: "Poiché la maggior parte degli europei vive nelle aree urbane, le città sono essenziali per affrontare la triplice crisi dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento e della perdita di biodiversità. Oggi celebriamo queste cinque città europee esemplari che hanno già deciso di camminare a piedi. Si tratta di città che mostrano come sia possibile essere sostenibili, offrire una migliore qualità di vita ai cittadini, creando nel contempo spazio per la biodiversità e rafforzando la resilienza agli effetti dei cambiamenti climatici."



Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web "Capitale verde europea".

https://environment.ec.europa.eu/top...