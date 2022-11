Il cosiddetto ultracyclist partirà a fine novembre per percorrere 1800 km su bici speciale italiana. Lo aveva già fatto nel Polo Nord

Una traversata dell'Antartide in bicicletta in solitaria attraverso il Polo Sud. È quello che attende il ciclista estremo Omar Di Felice, che dopo aver completato lo scorso inverno il giro in bici del Polo Nord, è pronto a gettarsi in un’altra nuova avventura. Tra il 19 e il 20 novembre partirà dalla base di Hercules Inlet con destinazione Omar da Punta Arenas (Cile) sul suolo antartico.

1200 km solo in bici

Il percorso prevede la prima parte di oltre 1.200 km per raggiungere il Polo Sud, impresa mai riuscita integralmente a nessuno esclusivamente in sella ad una bicicletta (un tentativo precedente era riuscito alternando bici e sci). La seconda parte vedrà Omar dirigersi verso la base del Leverett Glacier, per ulteriori 600 km, con l'obiettivo di completare la traversata coast to coast.

Qualora le condizioni lo consentiranno, Omar tenterà di percorrere nuovamente a ritroso la via verso il Polo Sud, per un totale di 2.400 km.

Il progetto

Questa avventura rappresenta la terza tappa del progetto "Bike to 1.5 °C", realizzato in collaborazione con Italian Climate Network e ESA - European Space Agency, per sensibilizzare sugli effetti del cambiamento climatico. Omar l'anno scorso era andato in bici da Milano alla Cop26 di Glasgow per presentare la sua impresa intorno al Polo Nord. La bicicletta con cui Omar tenterà l'impresa sarà un modello speciale di Fat Bike, sviluppata per lui dalla ditta veneta Wilier Triestina. Sarà equipaggiata con componentistica Shimano (Deore XT 11V), dotata di un sistema di borse Miss Grape e di uno speciale attacco cui verrà collegata la slitta SkiPulk, che servirà ad Omar per trasportare tutto il necessario per la traversata. Unico punto dove poter eventualmente rifornire le scorte sarà la base al Polo Sud.