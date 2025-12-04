Cinque giovani da cinque diversi Paesi uniti contro il riscaldamento globale. È online il documentario realizzato con l’Onu nell’ambito di Youth4Climate e portato alla Cop30 di Belém. Il ministro Pichetto: “Idee e azioni dei ragazzi sono essenziali per il futuro”.

“Generation Trust: a global climate story in the making”: è il titolo del documentario che racconta le attività per contrastare il riscaldamento globale di cinque giovani provenienti da altrettante parti del mondo. Il lungometraggio – presentato dal programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Unpd), il ministero dell’Ambiente, in collaborazione con i fondi dell’8x1000 dell’Istituto buddista italiano Soka Gakkai – è stato presentato in anteprima il 20 novembre sulla piattaforma dedicata all’azione per il clima “We don’t have time”. Il giorno seguente si è tenuta una proiezione alla Cop30. Dal 25 novembre il documentario è disponibile sul canale ufficiale di Unpd su YouTube, in diverse lingue tra cui l’italiano.



Cinque storie di coraggio

Il progetto cinematografico è nato nell’ambito dell’iniziativa Youth4Climate (Y4C) di Unpd, un programma globale volto a promuovere la partecipazione giovanile all’azione climatica. Creatività, coraggio e spirito di comunità rappresentano il filo conduttore nella narrazione. I cinque giovani provenienti da Bolivia, Colombia, Liberia, Pakistan e Uganda propongono iniziative verdi per far fronte a complesse sfide locali.

In Bolivia, Luís Guillermo trasforma i cortili delle scuole in spazi di apprendimento pratico, dove i giovani coltivano cibo per far fronte all’insicurezza alimentare, sviluppano resilienza climatica e ristabiliscono un legame con la terra.

In Colombia, Pablo Castellanos Ramelli, insieme al suo team ha sviluppato un sistema circolare di energia solare che dà una seconda vita alle batterie dei veicoli elettrici dismessi, portando elettricità alle comunità indigene remote, garantendo luce nelle scuole e la possibilità di conservare medicinali nei frigoriferi.

Dalla Liberia, Elvis Thomas promuove la mobilità sostenibile attraverso tuk-tuk elettrici (risciò motorizzati) gestiti da donne e alimentati a energia solare.

In Pakistan, Sundus Sohail ripristina fragili ecosistemi marini unendo scienza e conoscenze indigene per riportare in vita le barriere coralline danneggiate, proteggendo i mezzi di sussistenza di molti pescatori che dipendono dalla pesca.

Infine, in Uganda, grazie a un’iniziativa guidata da giovani e donne, Specioza Nakate aiuta le comunità a convertire i rifiuti in nuovi prodotti di uso quotidiano, trasformando gli scarti di plastica in opportunità di reddito sostenibile.



“Non leader di domani ma di oggi”

“L’Italia ha sempre creduto nell’importanza di mettere i giovani al centro dell’azione climatica e ambientale”, commenta Gilberto Pichetto, ministro dell’Ambiente. “Attraverso la nostra partnership con Unpd e progettualità come Generation Trust investiamo nella creatività, nella determinazione e nella leadership dei giovani di tutto il mondo. Le loro idee e azioni sono essenziali per costruire un futuro sostenibile e inclusivo”.

“Questo documentario ci ricorda che cosa accade quando smettiamo di considerare i giovani come leader di domani e iniziamo a fidarci di loro come leader di oggi”, spiega Agostino Inguscio, direttore del centro Unpd di Roma. “È una storia di persone reali, di azioni concrete e di ciò che accade quando ai giovani vengono dati spazio, sostegno e fiducia per guidare il cambiamento”.

“Attraverso i fondi dell’8x1000, Soka Gakkai intende rendere concreto l’impegno nel sostenere i giovani, nella convinzione che dare loro fiducia significhi rendere possibile un futuro sostenibile. Il buddismo insegna che ogni persona racchiude una forza capace di trasformare la realtà e questo film ne è una testimonianza viva”, afferma Alberto Aprea, presidente dell’Istituto buddista italiano Soka Gakkai.



Guarda subito il film! https://www.youtube.com/watch?v=gyfo...