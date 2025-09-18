Il verde migliora l’aria, mitiga il calore estivo e accresce il benessere dei cittadini: fattori decisivi per ridurre le morti premature. L’analisi condotta in 36 Paesi e pubblicata su “The lancet planetary health”.

Solo un 5% di alberi in più nelle città potrebbe salvare cinquemila vite all’anno. È il dato centrale emerso da uno studio europeo realizzato con il contributo dell’Enea: un incremento del 5% della copertura arborea urbana ridurrebbe infatti le concentrazioni di inquinanti atmosferici, evitando migliaia di morti premature ogni anno, secondo gli studiosi. Se la copertura arborea raggiungesse il 30% in ciascuna città, i decessi evitati potrebbero salire fino a 12mila all’anno.

Questo scenario è lo sfondo dello studio internazionale condotto in 744 città di 36 Paesi, nell’ambito del progetto Life Airfresh, pubblicato sulla rivista “The lancet planetary health”.



Il verde cresce solo di 0,76 punti

Secondo Alessandra De Marco, coordinatrice del progetto per la nostra Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, “polveri sottili, biossido di azoto e ozono sono tra gli inquinanti più pericolosi per la salute e gli ecosistemi” e “aumentare la quantità di alberi in città permetterebbe benefici simultanei come migliorare l’aria, mitigare il calore estivo, conservare la biodiversità e, soprattutto, accrescere il benessere dei cittadini”. Non va dimenticato che, entro il 2050, circa l’80% della popolazione europea vivrà in zone urbane, amplificando gli effetti negativi dell’inquinamento.

Lo studio indica anche che, fra il 2000 e il 2019, la copertura arborea media è cresciuta di appena 0,76 punti percentuali. Il 73,5% delle città considerate ha mostrato un aumento del verde, mentre la mortalità dovuta all’inquinamento è calata mediamente del 3,4%.

In Italia la situazione è variegata: solo Napoli supera il 30% di copertura arborea (32%), mentre Milano è attorno al 9% e Roma al 24%. Lo scenario che emerge, dunque, è che molte città hanno ancora margini importanti per migliorare. In questo senso la strategia proposta a livello europeo, la “3-30-300” dell’Unece (la Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite), fissa tre obiettivi: tre alberi visibili da ogni casa, scuola o luogo di lavoro, almeno il 30% di copertura verde in ogni quartiere, e il parco pubblico più vicino a non più di 300 metri da ogni abitazione.



Due novità

La novità del progetto è duplice: da un lato quantifica con chiarezza quante vite si potrebbero salvare con lievi incrementi di verde urbano; dall’altro colloca il tema del verde non come decorativo, ma come elemento decisivo per la salute pubblica, la resilienza climatica e la qualità dell’aria. Importante è sottolineare che la piantumazione deve avvenire non solo negli spazi pubblici, ma estendersi a cortili privati e aree periurbane, con misure complementari come tetti verdi e corridoi d’aria fredda.