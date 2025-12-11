La città lombarda eccelle anche nel 2025 per ambiente e servizi, ma il rapporto segnala un calo generale delle performance verdi. Sul podio per la classifica generale Trento, Bolzano e Udine. Primo capoluogo del Sud è Oristano, 28esimo.

Nella classifica 2025 sul benessere territoriale stilata da “Il Sole 24 Ore”, la provincia di Brescia perde otto posizioni e si colloca al 28esimo posto ma conferma la sua leadership nel settore “Ambiente e servizi”. Il primato verde è solido: la Leonessa si distingue per infrastrutture efficienti, trasporto pubblico, fotovoltaico e illuminazione urbana - con il 100% di punti luce a Led - elementi che la rendono l’area più sostenibile d’Italia.

In parallelo, la classifica generale premia ancora una volta province del Nord e del Centronord: in testa svettano per il 2025 Trento, seguita da Bolzano e Udine. Tre soltanto i nuovi ingressi nelle prime dieci, con Vicenza (quarta), Siena (settima) e Mantova (decima) che sostituiscono Milano, Pordenone e Como. Il divario tra Nord e Sud emerge con forza: le ultime posizioni sono occupate da province meridionali, con Reggio Calabria che resta in coda per il secondo anno consecutivo. Eccezioni positive - nella prima metà della classifica - risultano Oristano (28esima), Cagliari (38esima) e Lecce (39esima).

Tra le grandi aree metropolitane la performance ambientale di Brescia si conferma rara: poche città dimostrano oggi la sua combinazione di impianti, illuminazione e servizi. Tuttavia, il bilancio complessivo per la città lombarda non è uniforme. Questo quadro dice che è possibile eccellere nella sostenibilità urbana - servizi, energia, politiche ambientali - ma restare competitivi su benessere complessivo, coesione sociale e vivibilità quotidiana richiede un’attenzione più ampia.

Infine, vanno rispettivamente a Lecco, Gorizia e Bolzano le medaglie d’oro del “Sole” per la vivibilità riguardo alle fasce anagrafiche dei bambini, dei giovani e degli anziani.