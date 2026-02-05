I fondi sosterranno i progetti della missione Ue “Città intelligenti e a impatto climatico zero”. L’elenco dei comuni.

Clima e città: il ministero dell’Ambiente destina 11,8 milioni di euro a Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino, tutte premiate con il “Mission City Label” e impegnate nei “Climate City Contract”. A ciascuna città/missione andranno oltre 1,3 milioni di euro per progetti di transizione ecologica.

Il finanziamento è stato definito dal decreto della direzione Programmi e Incentivi finanziari, con un termine di novanta giorni per presentare proposte operative. L’obiettivo è accelerare la neutralità climatica urbana e trasformare le città selezionate in laboratori di innovazione verde.



Rinnovabili, efficienza e mobilità verde

Il programma sostiene azioni misurabili in tre settori chiave: energie rinnovabili, efficienza energetica e mobilità sostenibile. L’approccio è lo stesso della missione dell’Unione europea per cento città climaticamente neutre e smart, che mira a coinvolgere centinaia di comuni entro il 2030 con piani strutturati di decarbonizzazione.

Secondo il comunicato del ministero, l’iniziativa “rafforza il ruolo delle città come laboratori avanzati della transizione ecologica verso la decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile”. La scelta delle città italiane segue le linee europee che collegano il riconoscimento del City Label all’accesso a risorse, competenze tecniche e opportunità di finanziamento, anche attraverso strumenti come il Climate City Capital Hub promosso dalla Commissione europea per facilitare l’accesso ai capitali pubblici e privati.



Il nodo Sud

Tuttavia, scrive Qds.it, la distribuzione dei fondi evidenzia criticità territoriali: alcune candidature del Sud Italia non hanno superato la selezione per il pieno coinvolgimento nei Climate City Contract, suscitando critiche su equità e rappresentanza della transizione verde nel Paese.

In ogni caso, si tratta di una tappa importante per l’Italia nel contesto europeo della Cities Mission, che combina innovazione urbana, economia verde e impegni istituzionali per fronteggiare il cambiamento climatico.



Qui il decreto: https://www.mase.gov.it/portale/-/dm...